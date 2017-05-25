ويستعيد السيطرة على مطار الجراح وعدد من قراها

قال التلفزيون السوري، الأربعاء، إن قياديين في تنظيم "داعش" التكفيري من بينهم "وزير الحرب" في التنظيم "أبو مصعب المصري" قتلوا في عمليات للجيش شرقي حلب.

وذكر التلفزيون السوري، نقلاً عن مصدر عسكري، أن المصري من بين عدد من قيادي التنظيم قتلوا في عمليات للجيش ومن بينهم سعوديون وعراقيون.

وكانت قيادة الجيش السوري، أعلنت إعادة الأمن إلى منطقة القابون والمزارع المحيطة بها شمال شرق دمشق، حيث كانت تجري مواجهات مع "جبهة النصرة" التكفيرية، مؤكدة أن أهمية هذا الإنجاز العسكري "تأتي من كونه يعزز دائرة الأمان في محيط دمشق ويضيق الخناق على المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية ويقطع طرق إمدادها".

إلى ذلك أعلن مصدر عسكري الاربعاء، استعادة السيطرة على مطار الجراح وإعادة الأمن والاستقرار لعدد من القرى والبلدات في ريف حلب الشرقي بعد إيقاع 3 آلاف من إرهابيي تنظيم “داعش” بين قتيل ومصاب.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش وسعت من نطاق عملياتها في ملاحقة تنظيم “داعش” الإرهابي بريف حلب الشرقي “سيطرت خلالها على مطار الجراح وأعادت الأمن الاستقرار إلى قرى ومناطق المهدوم والبيلونة وجراح صغير وتل حسان وأم نسوره وجب علي وبني زيد وخربة حسن والخالدية وعطيرة وجراح كبير ومزارع الأبقار ودروبية وسكرية ومزيونة الجابري والحمرا وقواص والريحانية والسامرية والمحطة الثالثة والناصرية ومحطة قطار الناصرية والعجوزية وتل فضة والمزرن والكناوية ومحسنة الخفسة ورسم الحمام غربي ورسم الكيوان والمسعودية”.

وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى “مقتل وإصابة أكثر من 3 آلاف إرهابي من تنظيم “داعش” وتدمير 19 دبابة و5 عربات (ب م ب) و11 عربة مفخخة و6 مدافع و9 مستودعات ذخيرة ومقري اتصال وعمليات و61 مقر قيادة ميدانيا”.

وتأكد وفقا للمصدر العسكري مقتل القائد العسكري لتنظيم “داعش” الإرهابي في الريف الشرقي الملقب “أبو عدي العراقي” وما يسمى قاضي قضاة الريف الشرقي “محمود عبد الجبار بن حسان” الملقب ب”أبو الوليد التونسي” وأمير بلدة دبسي فرج “عبادة سليم الدعبول” وأمير الثغور السعودي “عبد الرحمن مطاوع الدخيل” وأميرين في التنظيم الارهابي سعوديي الجنسية “أبو محمد النجدي” و”سلطان عبد الله الغلاب” الملقب بـ “أبو رمح السعودي”.

وفي غضون ذلك تصدت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية لهجوم إرهابي من قبل تنظيم “داعش” على نقاط عسكرية في منطقة تل مراغة الواقعة بين بلدتي أثريا في ريف حماة وخناصر في ريف حلب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” تسللت إلى محيط نقاط عسكرية في منطقة تل مراغة شرق محور إثريا-خناصر.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإفشال التسلل بعد “القضاء على عدد كبير من أفراد تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية” مبينا أن وحدات الجيش “تمكنت من الاستيلاء على سيارة محملة بالذخائر للتنظيم التكفيري”.

وقضت وحدة من الجيش الأحد الماضي على عدد من إرهابيي “داعش” وأصابت آخرين ودمرت لهم عتادا في رمايات نارية دقيقة على محاور تحرك مجموعات تابعة للتنظيم الإرهابي في قريتي قليب الثور وأبو حنايا شرق مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

هذا وعثرت عناصر الهندسة في الجيش السوري الاربعاء على شاحنة مفخخة من مخلفات التنظيمات الإرهابية التكفيرية في حي الوعر على الأطراف الغربية لمدينة حمص خلال عمليات التمشيط المتواصلة للحي بعد إخلائه من السلاح والمسلحين بهدف توفير حماية المواطنين العائدين لمنازلهم وترسيخ حالة الأمن والاستقرار فيه.

وذكر مراسل سانا في حمص أنه تم العثور على شاحنة فخخها الإرهابيون في وقت سابق وقاموا بركنها أمام أحد المباني في الجزيرة الثامنة بحي الوعر حيث قام عناصر الهندسة في الجيش بتفكيكها بشكل كامل دون وقوع أي أضرار.

ولفت المراسل إلى أن عناصر الهندسة والجهات المختصة عثروا على عدة مقار للمجموعات الارهابية في عدد من المباني السكنية في الجزيرة الثامنة استخدمها الارهابيون وحولوها من منازل امنة للمواطنين الى سجون للتعذيب ومصانع لعبوات ناسفة تحوي بعض المواد الكيمياوية منها سماد يوريا وبيكربونات الصوديوم وزيوت ومخرطة.

وعثرت الجهات المختصة الثلاثاء خلال تمشيطها حي الوعر على مشفى ميداني ومعمل لتصنيع العبوات والقذائف وكمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة.

ودخلت قوى الأمن الداخلي يوم الأحد الماضي إلى حي الوعر بعد إعلانه آمنا وتمركزت فى نقاطها بالقصر العدلي وقسم شرطة الوعر ومؤسسات الدولة ووسط الحي لحماية الاملاك العامة والخاصة بعد انتشارها الكامل على طريق الغابة وشوارع الرئيس ونزار قباني والمهندسين وخالد بن الوليد.

شويغو: إرهابيو “داعش” و”النصرة” يمتلكون مكونات من الأسلحة الكيميائية

من جانب آخر أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ضرورة القيام بعمل دولي مشترك لمحاربة التنظيمات الإرهابية التكفيرية التي تمتلك أسلحة كيميائية في سورية.

ولفت الوزير الروسي في كلمة ألقاها في مجلس الدوما الاربعاء إلى أن موسكو “تعلم أي الإرهابيين في سورية يمتلكون أسلحة كيميائية” مبينا أن “هناك معلومات تفيد بامتلاك إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” مكونات من الأسلحة الكيميائية”.

وقال شويغو: إن “العالم يحتاج إلى عمل مشترك لمحاربة الإرهابيين الذين يمتلكون أسلحة كيميائية” متسائلا: “من يستطيع أن يقدم ضمانات بأن الأسلحة الكيميائية لن تظهر في بلدان أخرى غدا”.

وأضاف الوزير الروسي: إن “التقارير حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية أصبحت سلاحا إعلاميا ويستخدم لأغراض سياسية” مؤكدا أن موسكو “توصلت إلى قناعة تامة بأن معظم الأفلام والتقارير المزعومة حول قيام القوات الحكومية بهجمات بأسلحة كيميائية تم تصويرها قبل أن تحدث”.

ولفت شويغو إلى أن الاتصالات الروسية الأمريكية حول سورية “مستمرة على مدار الساعة وأن موسكو لم توقف الاتصالات مع الأمريكيين حول هذا التعاون”.

وذكر وزير الدفاع الروسي أن المقارنة التحليلية لنتائج عمل الطيران الروسي والتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية تظهر أن القوات الجوية الفضائية الروسية “رغم أن عدد طائراتها أقل بأضعاف قامت بطلعات قتالية يزيد عددها بـ 3 مرات وقامت بنحو 4 أضعاف عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف”.