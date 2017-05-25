* إحباط محاولة تقرّب لداعش على خط الصدّ غربي الرمادي * الشرطة الاتحادية تسيطر على (المحكمة الشرعية لولاية الجند) بالموصل * القوات الأمنية تخوض معركة (خاطفة وسريعة) في عمق صحراء الأنبار * الصدريون يتظاهرون أمام السفارة البحرينية في بغداد

بغداد/نافع الكعبي - تواصل القوات الأمنية العراقية عملياتها العسكرية لتطهير مناطق تقع بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال شرق بغداد من قبضة عصابات داعش الإجرامية، فيما أعلنت قيادة عمليات نينوى، عن توغل قوة من مغاوير النخبة في المدينة القديمة باتجاه جامع النوري بالجانب الأيمن لمدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، في حين أحبط الجيش العراقي محاولة تقرب لعناصر داعش من خط الصدّ للقوات الأمنية، قرب (عنه) غربي الرمادي، في وقت لاتزال تخوض فيه القوات الأمنية معارك (خاطفة وسريعة) في عمق صحراء الأنبار

وقال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت في بيان: إن قوة من مغاوير النخبة اشتبكت مع عناصر داعش الإرهابي خلال توغل مباغت باتجاه جامع النوري، وأسفرت العملية عن مقتل 13 ارهابيا وتدمير 7 آليات ملغمة".

وأضاف : كما ان قوات الشرطة الاتحادية سيطرت على مايسمى بالمحكمة الشرعية لولاية الجند في جنوب حي 17 تموز بالموصل"، مبينا ان "هذه القوات عثرت على وثائق مهمة وزنزانات للاعتقال والتعذيب تخلو من المعتقلين".

* داعش يفتتح مقرات بديلة في قضاء الحويجة

في غضون ذلك، كشف مصدر محلي في محافظة كركوك، ان قيادات مهمة في تنظيم "داعش" قامت بفتح مقرات بديلة لما يسمى بولاية نينوى ودجلة بقضاء الحويجة، فيما أكد ان قضاء الحويجة بات الان المقر الرئيسي في العراق للتنظيم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن قيادات مهمة في تنظيم داعش الارهابي من ولايتي نينوى ودجلة شوهدت، في قضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)، بعد هروبها من عمليات تحرير نينوى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، ان " قضاء الحويجة الان اصبح المعقل الرئيسي للتنظيم بعد انقسام عناصر التنظيم الى مجموعتين الاولى في قضاء الحويجة والثانية في قضاء تلعفر والبعاج"، مشيرا الى ان "القيادات المهمة باتت موجودة في قضاء الحويجة".

وتابع المصدر أن "قيادات مهمة دخلت بسيارات مصفحة الى وسط القضاء وان التنظيم استنفر عناصره ولا احد يعرف من وصل الى القضاء بصورة مفاجئة لان داعش قطع عدد من الطرق الرئيسية وفرص عليها منع التجوال".

يذكر أن نواحي الزاب والعباسي والرياض والرشاد وقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك ما زالت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، وهي الآن أهم معاقل التنظيم ومنها يخطط لشن هجمات على عدة محافظات‏‫.‏‫

* إنتحاريو (كركوش) جميعهم عراقيون تسللوا من الحويجة

من جانبها، كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى شرقي العاصمة بغداد، أن جميع الانتحاريين الذين هاجموا قاعدة "كركوش" العسكرية شرق بعقوبة، هم عراقيون، فيما لم تستبعد تسللهم من قضاء الحويجة في كركوك. فيما دمرت طائرة للجيش العراقي مُسيرة شاحنة تحمل مواد متفجرة في منطقة البعاج. وقالت خلية الاعلام الحربي: "استنادا لمعلومات خلية استخبارات قيادة عمليات قادمون يانينوى وجه طيران الجيش بواسطة طائرة CH4 المسيرة ضربة جوية في منطقة البعاج".

وأضافت أن "الضربة اسفرت عن تدمير شاحنة تحمل عجلتين ومواد متفجرة وتجهيزات قتالية".

* استئناف عمليات حمرين العسكرية بديالى

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات دجلة، الأربعاء، نتائج العملية العسكرية في قاطع شمال شرق محافظة ديالى لتعقب جيوب تنظيم "داعش"، فيما أكدت استمرارها بخطط إنهاء أي وجود للتنظيم.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن نتائج العملية العسكرية الواسعة التي جرت من ثلاثة محاور ضمن قاطع شمال شرق ديالى انطلاقا من تلال حمرين باتجاه الحدود الادارية لناحية قره تبه (110 كم شمال شرق بعقوبة) منذ يوم الثلاثاء، كانت تدمير مضافة لتنظيم داعش الارهابي وضبط كدس للاعتدة وإبطال مفعول اربع عبوات ناسفة بالاضافة الى تدمير زورق".

وأضاف العزاوي: أن خطط تعقب جيوب ومضافات داعش في ديالى مستمرة وهدفنا انهاء اي وجود لخلايا التنظيم في اي منطقة ضمن حدود المسؤولية الامنية"، مشيرا الى أن "خطط العمليات اسهمت في تعزيز الامن والاستقرار في عموم مناطق ديالى".

* احباط محاولة تقرّب لداعش غربي الرمادي

وافاد مصدر عسكري في الفرقة السابعة بالجيش في محافظة الأنبار، بأن قوة عسكرية تمكنت من قتل سبعة من "داعش" حاولوا التقرب من خط الصد قرب عنه، فيما لاذ الآخرون بالهروب داخل المدينة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن قوة من الجيش ضمن لواء 28 وبمساندة مقاتلي الحشد العشائري تمكنوا من احباط محاولة تقرب لعناصر داعش على خط الصدر للقوات الامنية الذي يبعد 12كيلو متر عن مدينة عنه (210كم غرب الرمادي)".

* معركة (خاطفة وسريعة) في عمق صحراء الأنبار

من جهة أخرى، اعلنت خلية الاعلام الحربي، عن نتائج معركة "خاطفة وسريعة" نفذت في عمق صحراء الانبار من ثلاثة محاور، مشيرة الى ان المعركة نفذت خلال عملية تعرضية استمرت لـ 48 ساعة وبعمق 40 كم.

وقالت الخلية في بيان: إن قطعات قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بالفرقة السابعة ولواء المغاوير والحشد العشائري نفذت بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي عملية تعرضية في عمق الصحراء بمسافة ٤٠ كم ومن ثلاثة محاور". وأوضحت خلية الاعلام الحربي أن تلك المحاور هي "محور شمال بحيرة القادسية باتجاه راوه، ومحور جنوب نهر الفرات باتجاه ريحانه وعنه، ومحور باتجاه مخازن عتاد حديثة ووادي حوران"، مشيرة الى أن "العملية استمرت ٤٨ ساعة وتكللت بالنجاح بمعركة خاطفة وسريعة".

وأشارت الخلية الى أن العملية "تعتبر تمهيدا لتحرير مناطق أعالي الفرات راوه وعنه، في المستقبل القريب"، مبينة أن "العملية التعرضية أسفرت عن قتل ٣٤ ارهابيا اغلبهم يرتدون أحزمه ناسفة وتدمير ٣ عجلات مفخخة وتدمير عجلتين تحملان احادية والاستيلاء على عجلة تحمل رشاش مقاوم للطائرات وتفكيك ٧٠ عبوة ناسفة وتدمير أكداس من الإعتدة والمتفجرات وزوارق تستخدم من قبل الارهابين للعبور بين ضفتي النهر".

* إيطاليا: مستمرون بدعم العراق

اكدت ايطاليا، استمرارها بدعم العراق على الجوانب الامنية والاقتصادية والانسانية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، ان "الجبوري استقبل في مكتبه، وكيل وزارة الخارجية الإيطالي لشؤون الشرق الأوسط وأوروبا فينتشنزو أميندولا، والوفد المرافق له، حيث اكد الأخير استمرار دعم بلاده الامني والاقتصادي والانساني للعراق". اشار البيان الى ان "اللقاء تضمن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والاوضاع السياسية في المنطقة، إضافة إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الصديقين.

* الصدريون يتظاهرون أمام السفارة البحرينية في بغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة، تحسّباً لخروج تظاهرة دُعي لها أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمام السفارة البحرينية في بغداد، بحسب ما ذكر مصدر أمني.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، في تصريح صحافي، أنّ "بغداد شهدت، منذ ساعات الصباح الأولى، ازدحاماً مرورياً وصعوبة في التنقّل، بسبب الانتشار الأمني المكثّف للقوات العراقية الذي شمل أغلب أحياء العاصمة".

وفرضت قوات عراقية مشتركة، طوقاً أمنياً حول حي المنصور وسط بغداد، الذي توجد فيه السفارة البحرينية، والمتوقع أن تشهد الشوارع المحيطة بها تظاهرة لأنصار الصدر، بحسب المصدر.

ودعا الصدر، الثلاثاء، أنصاره للتظاهر أمام السفارة البحرينية في بغداد، والقنصلية البحرينية في النجف (180 كيلومتراً جنوب بغداد)، احتجاجاً على ما وصفها "التجاوزات التي طاولت رموزاً دينية في البحرين".

وطالب الصدر بأن تكون مدة التظاهرة أمام السفارة البحرينية في بغداد ليوم واحد، والتظاهرة أمام القنصلية البحرينية في النجف يومين، داعياً لتظاهرة نسوية حاشدة أخرى، اليوم الخميس.

* واشنطن: استقلال أكراد العراق مسألة وقت

قال رئيس وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية: إن مساعي استقلال أكراد العراق عن بغداد ليست مسألة "ما إذا ولكن متى" وهو ما يمثل تحديا كبيرا لاستقرار البلاد.

وقال مدير الوكالة اللفتنانت جنرال فنسنت ستيوارت خلال جلسة لمجلس الشيوخ إن قدرة أكراد العراق على التواصل والتفاهم مع الحكومة في بغداد ستلعب دورا أساسيا في تفادي تجدد الصراع.

وقال ستيوارت: حل مسألة حقل كركوك النفطي والإيرادات المرتبطة بحقول النفط وحل مسألة الأحقية في مدينة كركوك ستمثل تحديات سياسية كبيرة للحكومة العراقية".

ووفقا لـ"رويترز"، قال: عدم التمكن من معالجة التحديات المصاحبة لحل سياسي سيؤدي في نهاية المطاف إلى صراع بين جميع الأطراف لحل المسألة والعودة إلى ما قد يتحول لصراع أهلي في العراق". وأعلنت الأحزاب الكردية الرئيسية بالعراق في أبريل نيسان خطة لإجراء استفتاء على الاستقلال هذا العام بعد هزيمة تنظيم داعش.