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رقم الخبر: 194382 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 19:31 الاقسام: محليات  
باكستان تعلن ثانية استعدادها للوساطة بين ايران والسعودية

باكستان تعلن ثانية استعدادها للوساطة بين ايران والسعودية

أعلنت باكستان ثانية إستعدادها للوساطة بين ايران والسعودية وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية «نفيس زكريا» في تصريح لاحدى القنوات الاخبارية الباكستانية: إن اسلام آباد مستعدة لازالة التوتر بين ايران والسعودية.
وكانت باكستان قد أعلنت سابقا استعدادها للوساطة بين ايران والسعودية وبرزت هذه المساعي في زيارة قام بها كل من رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف والقائد السابق للجيش الجنرال راحيل شريف قبل عامين لطهران والرياض. 
ورحبت ايران بالمبادرة الباكستانية التي تهدف الى ازالة الخلافات مع السعودية إلا ان الرياض لم تتخذ أي خطوة عملية على هذا الطريق.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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