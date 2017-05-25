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|رقم الخبر: 194382
|تاريخ النشر: أيار 24, 2017
|الوقت: 19:31
|الاقسام: محليات
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باكستان تعلن ثانية استعدادها للوساطة بين ايران والسعودية
أعلنت باكستان ثانية إستعدادها للوساطة بين ايران والسعودية وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية «نفيس زكريا» في تصريح لاحدى القنوات الاخبارية الباكستانية: إن اسلام آباد مستعدة لازالة التوتر بين ايران والسعودية.
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