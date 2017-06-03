استشهد 6 متظاهرين وأصيب العشرات في البحرين، مساء الثلاثاء، في حصيلة نهائية للهجوم الدامي الذي نفّذته قوات النظام بحقّ المعتصمين العزّل أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز غرب العاصمة المنامة.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن استشهاد 6 متظاهرين وإصابة 8 آخرين، فيما وثّق إعلام المعارضة اعتقال 286 معتصمًا من ساحة الفداء.

وقد استنكر حزب الله اللبناني الاعتداء الوحشي لقوات الامن البحرينية على الآمنين العزّل من أهالي بلدة الدراز وعلى الشباب المؤمن المعتصمين منذ أشهر.

ولفت حزب الله الى انه لهذا السبب حوّلهم النظام إلى مطلوبين للعدالة وجعلهم حجة لمهاجمة منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم. واكد ان أي مسّ بحياة أو سلامة وكرامة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم سيفتح الأمور على مدى المكان والزمان على احتمالات لا يستطيع أحد توقع مخاطرها ونتائجها

منظمة العفو الدولية أكدت إصابة المئات خلال الهجوم على الدراز، ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه شاهد مئات من سيارات الأمن التابعة لوزارة الداخلية ونحو 20 مركبة تابعة لجهاز الأمن الوطني تتحرك نحو منزل الشيخ عيسى قاسم. وفي الساعة السابعة صباحا انطلق مئات المواطنين في مسيرة للاحتجاج بشكل سلمي في شوارع الدراز، قبل أن تبدأ الاشتباكات مع قوات الأمن في حوالي الساعة الثامنة صباحا.

ولفت الشاهد في حديثه للمنظمة الى أن الذين كانوا يحاولون مغادرة الدراز تعرضوا لإطلاق النار من قبل قوات الأمن.

وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى شهود قالوا إنهم شاهدوا أربع طائرات هليكوبتر في الدراز أُطلقت منها الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين. وقال أحد شهود العيان إن الغازات المسيلة للدموع كانت أكثر مما شاهدته من قبل، (لا يمكنك فتح النوافذ دون أن تأتي).

وقال شهود آخرون: إن طائرات الهليكوبتر أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في قرية بني جمرة المجاورة، وأن بعض المتظاهرين في تلك القرية أصيبوا بطلقات نارية. وشهدت سبع قرى أخرى على الأقل احتجاجات.

كما تحققت منظمة العفو الدولية من لقطات لأحد ضباط الأمن في الدراز وهو يحمل بندقية رشاشة من طراز Heckler & Koch MP-5 9mm وضباط آخرين يحملون بنادق شوزن، وتحققوا من لقطات أخرى لرجل آخر يحمل سلاحًا ناريًا أثناء مداهمة منزل في الدراز.

وفي قرابة الساعة 12:40 بعد الظهر، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن ضباط الأمن حاصروا منزل الشيخ عيسى قاسم والمنازل المحيطة به وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في الداخل قبل أن يهاجموها. وقد نصبت أسلاك شائكة حول المنزل وتم اعتقال 50 شخصا، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأشارت المنظمة الى أن الشيخ عيسى قاسم ليس من بين المعتقلين حاليًا، إلّا أن هناك مخاوف من أن تقوم السلطات باحتجازه وطرده قسرًا من البلاد، كما فعلت مع الذين أُسقطت جنسياتهم تعسفًا في عامي 2015 و2016.

وفي بيان خاص، قالت العفو الدولية إن التطورات المزعجة تظهر مرة أخرى عواقب تفشي الإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن، مضيفة: يجب أن يكون هناك تحقيق فوري ومستقل، ويجب محاكمة المسؤولين عن القتل غير المشروع وغيره من القوة المتعسفة والمسيئة.

من جانبها طالبت الأمم المتحدة السلطات البحرينية بالتحقيق في قتل احد المتظاهرين محمد كاظم زين الدين في اعتصام الدراز يوم الثلاثاء 23 مايو/أيار 2017، وشددت على أنها دائما تقف مع حق الناس في التظاهر السلمي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تابعت بقلق قتل أحد المتظاهرين يوم الثلاثاء وحثت السلطات على التحقيق في عملية القتل والتأكد من أن أي استخدام للقوة من قبل قوات الأمن يجب ان يلتزم بالمعايير الدولية ذات الصلة، وأضاف دوجاريك في المؤتمر الصحافي اليومي: على أنصار الشيخ قاسم الذين يتظاهرون بالقرب من منزله وقوات الأمن أن يمارسوا ضبط النفس.