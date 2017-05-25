نفى مسؤولون قطريون صحة التصريحات المنسوبة لأمير البلاد تميم بن حمد والتي بثتها وسائل إعلامية إماراتية وسعودية.

وقال مدير مكتب الإتصال الحكومي في قطر، سيف بن أحمد آل ثاني إن موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) تم إختراقه من قبل جهة غير معروفة، وتم نسب تصريح مغلوط لأمير البلاد، مضيفًا: إن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين.

واستمر موقع وكالة (قنا) معطلاً، لنحو ساعة ونصف تقريبًا، قبل أن يعود بدون أيّة أخبار عن الادعاءات المنسوبة لأمير قطر.

وكانت قناتا (العربية) المملوكة لسعوديين و(سكاي نيوز عربية) المملوكة لإماراتيين قد نشرتا تلك التصريحات المنسوبة لأمير قطر.

وتحدثت تلك التصريحات عن توتر العلاقات القطرية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعوة الدوحة كلًّا من مصر والإمارات والبحرين إلى مراجعة موقفهم المناهض لقطر.

ثم تلتها تصريحات نقلت عن وزير خارجيته يؤكد فيها سحب قطر لسفرائها من 5 دول عربية (السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين).

ولكن سرعان ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن موقعها تعرض للإختراق من جهة غير معلومة، وأن التغريدات المنسوبة للأمير ولوزير الخارجية (مفبركة)، وتم حذف التغريدات السابقة التي تحوي التصريحات المنسوبة لأمير قطر ووزير خارجيته.

ولكن ما أثار حالة من الجدل، هو النفي الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر) لتصريحات وزير الخارجية التي تتحدث عن سحب السفراء.

وقالت الوكالة: إن وزير الخارجية يؤكد أنه لم يقل سحب أو طرد السفراء وأن تصريحه (أخرج من سياقه).

وأكد الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي ان الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين.

وقد هاجمت صحيفة (عكاظ) السعودية امير قطر لتصريحاته وقالت عبر موقعها الإلكتروني فجر الأربعاء: «في تصريحات أثارت إستهجان المراقبين، وُصفت بالمجازفة لما انضوت عليه من شقٍّ للصف العربي، عد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إيران دولة إسلامية تمثل ثقلا إقليميا لا يمكن تجاهله، على حد قوله، محذرا مما أسماه التصعيد معها».

وتابعت الصحيفة السعودية، «فيما امتدح أمير قطر علاقة بلاده بإسرائيل، شكك في توجهات الإدارة الأمريكية الحالية تجاه قطر، واصفا إياها بغير الإيجابية، مؤكدا أن الوضع القائم لن يستمر بسبب التحقيقات العدلية تجاه مخالفات وتجاوزات الرئيس الأمريكي، وأشار إلى أن قاعدة العديد تمثل حصانة لقطر من أطماع بعض الدول المجاورة، داعياً مصر، الإمارات والبحرين إلى مراجعة مواقفهم المناهضة لقطر، على حد تعبيره.»

صحيفة (الاقتصادية) السعودية لم تكترث للنفي الرسمي القطري لتصريحات أمير قطر، وأصرت على أنها صحيحة، إذ قالت عبر حسابها على (تويتر): قطر تزعم وجود إختراق، لكن الحقيقة أن أمير قطر قد إنقلب من خلال تصريحات مستفزة ومستغربة.

كذلك، أصرت صحيفة (الوطن) السعودية على صحة التصريحات، وقالت على (تويتر): إن نشر التصريحات على كافة منصات وكالة الأنباء القطرية يبعد حجة الإختراق.

كما كتبت صحيفة (الرياض) عبر حسابها على (تويتر) أن تصريحات أمير قطر بُثت على كافة منصات التواصل الإجتماعي مما يبطل حجة الإختراق.

* حجب (الجزيرة نت) ومواقع قطرية في السعودية والإمارات

وفي سياق متصل، أعلنت قناة العربية عن أن الجهات المختصة في السعودية حجبت اليوم (الأربعاء) مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية، وذلك بسبب تصريحات أمير قطر، الثلاثاء، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين، حسب تعبيرها.

كذلك حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة الدخول إلى الموقع الإلكتروني (الجزيرة نت).

* التصريحات المنسوبة لأمير قطر

وبحسب ما نشرت قناة العربية قبل إعلان اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، قال تميم بن حمد آل ثاني إن ترامب يواجه مشاكل قانونية في بلاده، متحدّثًا عن توتر في العلاقة مع إدارة ترمب، وأضاف: إننا نستنكر اتهامنا بدعم الإرهاب رغم جهودنا المتواصلة مع أشقائنا ومشاركتنا في التحالف الدولي ضد داعش.. إن الخطر الحقيقي هو سلوك بعض الحكومات التي سببت الإرهاب بتبنيها لنسخة متطرفة من الإسلام لا تمثل حقيقته السمحة، ولم تستطع مواجهته سوى بإصدار تصنيفات تجرّم كل نشاط عادل.

وقال أمير قطر: إن ما تتعرض له قطر من حملة ظالمة، تزامنت مع زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، وتستهدف ربطها بالإرهاب، وتشويه جهودها في تحقيق الإستقرار معروفة الأسباب والدوافع، وأضاف: سنلاحق القائمين عليها من دول ومنظمات، حماية للدور الرائد لقطر إقليمياً ودولياً، وبما يحفظ كرامتها وكرامة شعبها.

وأضاف: لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنّف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله، وطالب مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين بمراجعة موقفهم المناهض لقطر، ووقف سيل الحملات والإتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة، مؤكداً أن قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة، مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه.

وأشار إلى أن قاعدة العديد مع أنها تمثل حصانة لقطر من أطماع بعض الدول المجاورة، إلا أنها هي الفرصة الوحيدة لأميركا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، في تشابك للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على تغييره.

وشدد تميم، وفق (العربية)، على أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا وإيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الإستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة.

ونشرت قناة العربية مقالًا على موقعها يهاجم قطر ويتهمها بدعم الجماعات المتطرفة.

هذا ونشر نائب القائد العام السابق لشرطة دبي، ضاحي خلفان، سلسلة تغريدات على حسابه على (تويتر) هاجم خلالها دولة قطر، قال فيها: إن قمة الرياض وحّدت المواقف على الصعيدين العربي والإسلامي، لكن قطر تخرج الآن لتشقّ الصف، وذلك على خلفية التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية لأمير البلاد، ونفتها لاحقا مؤكدة أن موقعها تعرض للإختراق.

وجاء في التغريدة: خرجنا من قمة القمم في الرياض نحمد الله على توحيد المواقف عربيا وإسلاميا وعالميا ونجحت قمم الرياض الثلاث.. تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف.

* ضاحي خلفان يهاجم قطر

وفي تغريدة أخرى، قال خلفان: تفضيل قطر تنظيم الإخوان وإيران على السعودية والإمارات والكويت والبحرين كارثة سياسية.

ويضيف: السعودية والإمارات والكويت والبحرين، على خطأ.. وقطر صح.. بدلا من أن تقولوا على تلك الدول مراجعة سياستها أنتم أيها الإخوان راجعوا سياستكم.

وتابع، في تغريدة أخرى، معلقا على التصريحات التي نفاها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بشأن سحب سفراء قطر من بعض الدول العربية، متسائلًا: كيف كانت تصريحات وزير الخارجية التي أخرجت من سياقها.