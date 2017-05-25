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رقم الخبر: 194379 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: محليات  
القوة البرية للجيش تبدأ مناورات كبرى وسط ايران

القوة البرية للجيش تبدأ مناورات كبرى وسط ايران

إنطلقت مناورات (بيت المقدس 29) الكبرى للقوة البرية بالجيش الايراني، صباح الاربعاء، في منطقة نصرآباد بمحافظة اصفهان (وسط) بالتزامن مع الذكرى الـ 35 لتحرير مدينة (خرمشهر) من جيش النظام العراقي البائد في 24 مايو/أيار 1982.
ويشارك في المناورات وحدات المشاة والمدرعات والمدفعية والتدخّل السريع واللواء 65 فضلا عن سلاح المروحيات وطائرات بدون طيار.
وتستهدف المناورات المقامة في منطقة نصرآباد، تفعيل المعدات والاسلحة الدفاعية الجديدة المصنّعة من قبل الصناعات الوطنية ومنظمة الابحاث وجهاد الإكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية، حيث ستشارك المقاتلات بعمليات الاسناد الجوي في المناورات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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