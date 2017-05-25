القوة البرية للجيش تبدأ مناورات كبرى وسط ايران إنطلقت مناورات (بيت المقدس 29) الكبرى للقوة البرية بالجيش الايراني، صباح الاربعاء، في منطقة نصرآباد بمحافظة اصفهان (وسط) بالتزامن مع الذكرى الـ 35 لتحرير مدينة (خرمشهر) من جيش النظام العراقي البائد في 24 مايو/أيار 1982.