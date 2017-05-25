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رقم الخبر: 194378 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 19:15 الاقسام: محليات  
ظريف: قمع المعتصمين بالبحرين أولى نتائج قمة ترامب مع الدكتاتوريين

ظريف: قمع المعتصمين بالبحرين أولى نتائج قمة ترامب مع الدكتاتوريين

في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان اولى النتائج الملموسة للقاء القمة الدافئ بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والدكتاتوريين في الرياض هو قيام النظام البحريني بقمع المعتصمين السلميين في محيط منزل المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأفادت انباء عن إستشهاد 5 من المعتصمين وجرح اكثر من مائة آخرين إثر عملية الإعتداء الهمجية التي قامت بها القوات الامنية البحرينية والسعودية ضد المعتصمين واقتحامها لمنزل المرجع آية الله عيسى قاسم.
وذكر وزير الخارجية في تغريدته، ان النتيجة الاولى للعلاقة الوطيدة والحميمة بين الرئيس الامريكي مع الدكتاتوريين في الرياض، تمثلت في الهجوم الدموي الذي شنه النظام البحريني المتهور ضد التظاهرات السلمية في هذا البلد؛ إبحثوا عن ذلك في غوغل.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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