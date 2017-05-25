|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 194378
|تاريخ النشر: أيار 24, 2017
|الوقت: 19:15
|الاقسام: محليات
|
ظريف: قمع المعتصمين بالبحرين أولى نتائج قمة ترامب مع الدكتاتوريين
في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان اولى النتائج الملموسة للقاء القمة الدافئ بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والدكتاتوريين في الرياض هو قيام النظام البحريني بقمع المعتصمين السلميين في محيط منزل المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|قائد الثورة: باستطاعة الجمهورية الإسلامية رغم كل التحديات التي يصنعونها أن تشتبك وتتفوّق على الأعداء