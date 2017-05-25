أكد قائد القوة البحرية التابعة للجيش، أن القوات المسلحة الايرانية على اتم الجهوزية للقضاء على أي تهديد وفي أي منطقة ومن قبل أي عدو كان، وستثبت أن من جرّب المجرّب حلت به الندامة.

وفي حديثه خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي، الاربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتحرير مدينة خرمشهر، قال الادميرال حبيب الله سياري: إن أكثر أداء ميداني تألقا للقوات المسلحة ضد العدو خلال الحرب المفروضة، تمثل في عمليات بيت المقدس، والتي وجهت ضربات قاصمة ومهلكة الى الماكنة العسكرية للعدو فضلا عن إنهاء 19 شهرا من حصار واحتلال مدينة خرمشهر، وحسب تعبير العسكريين، سلبت الرغبة في القتال من العدو.

واضاف الادميرال سياري: كما ان هذه العمليات اجبرت العدو على التخلي عن الاهداف التوسعية التي حددها في البداية.. وليعلم العدو ان الاطماع التوسعية في حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية أمر غير ممكن.

وبشأن تأثير عمليات بيت المقدس، أوضح قائد القوة البحرية الايرانية، انه بعد 20 يوما من انتهاء هذه العمليات وعلى اعتاب انعقاد قمة دول عدم الانحياز، والتأكيد على ضرورة الاستعداد للدفاع ومواجهة الكيان الصهيوني الذي كان قد احتل جنوب لبنان في تلك الفترة (1982)، أعلن الكيان الصهيوني وقفا لإطلاق النار من جهة واحدة، وبدأ بتنفيذ انسحاب مدروس من الجنوب.

ولفت سياري الى ان من ميزات عمليات بيت المقدس أنها تم التحضير لها فورا بعد الانتهاء من عمليات (فتح المبين) (التي انطلقت في 22 آذار/مارس 1982 في منطقة غرب مدينتي شوش ودزفول)، والأمر الآخر ان رقعة العمليات كانت واسعة تغطي قرابة 6 آلاف كيلومتر مربع، أي ضعف مساحة رقعة عمليات (فتح المبين)، وايضا انها استمرت 26 يوما، فضلا عن نجاح القوات الايرانية في عبور نهر كارون في فترة وجيزة.

وبيّن بالقول: انه خلال عمليات بيت المقدس، تم تحرير 5400 كيلومتر مربع من اراضي ايران، وأسرت القوات الايرانية 20 ألفا من قوات العدو فيما قتل اكثر من 16000 من قوات صدام.

وأكمل: إن جيش البعث الصدامي كدّس مقادير كبيرة من السلاح في مدينة خرمشهر في فترة احتلاله لها، بحيث كان صدام يقول اذا استرجعت ايران خرمشهر فإنني سأقدم لها مفتاح البصرة الذهبي.

وتابع: إن صدام كان يتلقى الدعم من مختلف الدول بالرجال والمال والسلاح، بحيث كان الامام الخميني (رض) يقول لهم: لا تساعدوا صدام لأنه عندما ينهي حربه ضدنا، فسيأتي إليكم، وهذا ما حدث (في إشارة الى غزو صدام للكويت).

وقال قائد القوة البحرية: إن هذا يبعث على الفخر بأن نطرد العدو من أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأجبرناه على اتخاذ موقف الدفاع (بعد ان كان مهاجما)، لنصبح في موقع التفوق العسكري.. وبعد هذه العمليات إنهارت الاستراتيجية الحربية للعدو تماما، حيث كان يظن من خلال الهجوم السريع المباغت على الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه سيعقد مؤتمرا صحفيا في ساحة الحرية بطهران، لكنه إضطر للتخلي عن أهدافه مدركاً ان الأطماع التوسعية في حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية أمر مستحيل.

وفي الختام، أكد قائد سلاح البحر الايراني، أنه بالاستفادة من تجارب السنوات الثماني للدفاع المقدس وملاحمها من قبيل عمليات بيت المقدس، واعتمادا على المساندة الشاملة من قبل الشعب الايراني، ودعمكم نواب البرلمان وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، واعتمادا على العناصر الثلاثة التي حددها سماحة القائد، أي؛ الايمان والعلم والشجاعة، هذه القوات أصبحت اليوم على قدر من الجاهزية، بحيث إنها ستقضي على أي تهديد في أي منطقة ومن قبل أي متشدق، وستثبت أن من جرّب المجرّب حلت به الندامة.

وفي ذات السياق أكد مساعد القائد العام للحرس الثوري في شؤون العلاقات العامة، أن العدو يحاول تحدّي قيمنا والقضاء عليها، مشددا: إن الاعداء لا يجرأون على الاقتراب من حدود ايران.

وقال العميد رمضان شريف خلال الاستعراض الصباحي المشترك للقوات المسلحة في محافظة كلستان، أمس الاربعاء، بهذه المناسبة، قال: إن تحرير خرمشهر، كان نقطة الذروة للدفاع المقدس، وبداية للإنتصارات العسكرية والسياسية والمعنوية للمقاتلين في فترة الدفاع المقدس.

وأضاف العميد شريف: إن جيلنا والجيل الذي سبقنا لن ينسيا ان نظام صدام قام بالنيابة التامة عن الاستكبار العالمي شرقه وغربه بشن عدوان علينا وفرض علينا حربا واسعة مدعوما من قبل كل اعداء النظام الاسلامي بالمال والسلاح والدعم الدبلوماسي، في حين كانت الثورة الاسلامية مازالت فتية.. ان شعبنا يعتز ببطولات شبابنا، حيث كانت عمليات تحرير خرمشهر نقطة عطف في المواجهة العظمى بين الشعب الايراني من جهة ونظام البعث الصدامي وحلفائه من جهة أخرى.

وبشأن الانتخابات، قال العميد شريف: إن شعبنا وبعد مضي قرابة 40 عاما على انتصار الثورة، أثبت من خلال مشاركته الحماسية لدى صناديق الاقتراع، انه مازال يدعم النظام الاسلامي والثورة، لكن العدو مستمر اليوم في تغافله ولا يرعوي عن عدائه، بل لا يريد ان يتقبل حقائق الشعب الايراني وحميته الوطنية.

وتابع: إن ايران الاسلامية بلغت حدا من القوة العسكرية والاستخباراتية، بحيث لا يجرؤ الاعداء على الاقتراب من حدودها.

وشدد مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في شؤون العلاقات العامة، مخاطبا الاعداء: لقد عرّضتم طيلة سنوات مديدة الشعوب المظلومة في العراق ولبنان وكذلك في اليمن، لأقسى انواع القصف والغارات، ولا تشعرون بأي حياء، فويل لكم إن أدرك علماء العالم الاسلامي هويتكم الحقيقية، بأنكم تشكلون وصمة عار للعالم.

وأوضح: إن سوريا اليوم وبسبب المقاومة الباسلة التي تبديها، بلغت حدا من الاقتدار بحيث أدرك العالم بطلان دعاويكم يا اعداء الاسلام والبشرية.

وأردف العميد شريف: إن عمليات بيت المقدس، اكتنفت في طياتها بعض الرموز، فشعار العمليات كان تجسيدا للقدس في المعارك القادمة المشابهة لتحرير خرمشهر... لقد بات قاسم سليماني رمزاً للشباب الشيعة والسنة في العالم، وهذا الرمز هو استمرار لمقاومة خرمشهر في العالم، مشددا على ان العالم أصبح اليوم ينظر الى الشعب الايراني بعين الاحترام.