اكد امين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال لقائهما في موسكو على ضرورة تنفيذ الإتفاقيات الامنية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جاء على هامش اول اجتماع عقده أمناء مجالس الامن القومي للدول الاعضاء في الإئتلاف ضد الارهاب الحليفة لسوريا، في مدينة زاويدو الروسية، بحثا سير التعاون الجاري بين البلدين في حقل مكافحة الارهاب والتطرف وأكدا ضرورة استمرار المشاورات المشتركة وتبادل المعلومات على مستوى الاجهزة الامنية والسياسية والعسكرية بهدف زيادة تأثير خطط التصدي للارهاب في سوريا والعراق وباقي المناطق التي تواجه أزمات أمنية في المنطقة.

واستعرض شمخاني في اللقاء الوضع العسكري والامني الجديد على صعيد الازمة السورية والتأثيرات المدمرة للتدخل العسكري غير المشروع لبعض الدول والتي من شأنها تعقيد الأوضاع القائمة وتقوية جبهة الارهاب التكفيري المهزومة، وقال: إن النجاحات العسكرية والسياسية المستمرة للتحالف الحقيقي ضد الارهاب والتي قادت الى اقرار وقف اطلاق النار والحد من العنف واراقة الدماء في سوريا هي السبب الرئيسي وراء تزايد المساعي المنظمة لرعاة الارهاب التكفيري للحفاظ على القدرة المعنوية والعملانية للارهابيين.

كما اعتبر شمخاني رفض قبول مقترح ايران وروسيا بشأن اجراء تحقيق مستقل وحيادي حول الهجوم الكيمياوي المزعوم في منطقة خان شيخون في سوريا، لهو دليل على الذرائع الاميركية للتدخل العسكري غير المشروع في سوريا.

بدوره اعتبر باتروشيف عقد اجتماع مثل اجتماع أمناء مجالس الامن القومي للدول الاعضاء في الائتلاف ضد الارهاب بانه مسار موثوق لإحلال الحوار محل الخيار العسكري والعنف.

واعرب عن ارتياحه من العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف الابعاد واصفا تجربة التعاون الوثيق والمؤثر بين ايران وروسيا على صعيد مكافحة الارهاب بالناجح جدا واعتبرها ضماناً للحد من التوتر وإعادة الاستقرار الراسخ الى سوريا.

وقد عقد الاجتماع الاول لأمناء مجالس الامن القومي لحلفاء سوريا ضد الارهاب مساء الثلاثاء.

وفي هذا الاجتماع الذي يعقد بمبادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي، وفضلا عن الادميرال شمخاني، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، شارك ايضا فالح فياض مستشار الامن القومي العراقي، وعلي مملوك مستشار الامن القومي السوري. وخلال هذا الاجتماع لكبار مسؤولي الامن القومي في الدول الاربع الاعضاء في التحالف ضد الارهاب، وفي كلمات منفصلة، شرح هؤلاء المسؤولون برامجهم لاستمرار التعاون المشترك حتى اقتلاع جذور الارهاب من المنطقة تماما، مؤكدين دور هذا التحالف في إدارة الازمات الناجمة عن الارهاب، والتمهيد لعودة السلام والاستقرار الى المنطقة. ومن المواضيع الاخرى التي تم تداولها خلال الاجتماع؛ ضرورة تعزيز التعاون الوثيق بين سوريا والعراق في الحدود المشتركة بينهما، بهدف الحيلولة دون ازدياد تحركات فلول الارهابيين المدحورين. واعتبر المجتمعون ان التصريحات والمواقف غير البناءة والمثيرة للتوتر المطروحة في قمة الرياض، تمهد لزيادة زعزعة الاستقرار والتوتر في المنطقة، واصفين التحالفات غير المؤثرة ضد الارهاب بين الدول الغربية والانظمة سيئة السمعة الداعمة للارهاب، بأنها تحالفات مزيفة وإعلامية ليس الا. كما تم تبادل الآراء ووجهات النظر والاتفاق المشترك خلال الاجتماع على استمرار التعاون الوثيق بين الدول الثلاث؛ ايران وروسيا تركيا من اجل تحقيق تقدم في مبادرة اجتماع آستانا وخاصة الحفاظ على الهدنة، وإيجاد المناطق الاربعة لخفض التوتر في سوريا. وفي كلمته أمام المجتمعين، أعرب امين المجلس الاعلى للامن القومي في ايران، علي شمخاني، عن شكره للاتحاد الروسي للتنسيق للاجتماع واستضافته، وقال: ان تحرير الفلوجة والموصل وحلب وسائر المناطق من دنس الارهاب، لا يعني انتهاء الفكر المبني على اساس الارهاب التكفيري، ولابد من استمرار المكافحة الجذرية للارهاب عبر الكشف والتعرف على الخلفيات العقدية والعوامل الداعمه له. وفي ختام الاجتماع، تقرر انجاز الدراسات اللازمة من قبل الدول الاربعة لعقد الاجتماع بشكل تناوبي، بهدف زيادة التنسيق بغية محاربة الارهاب التكفيري بشكل أكبر تأثيرا. هذا وبحث امين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ومستشار الرئيس الأفغاني لشؤون الامن القومي حنيف اتمر، تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والامنية والمياه الحدودية ومكافحة المخدرات وشؤون المهاجرين الافغان.

واعرب شمخاني، خلال اللقاء عن ارتياحه حيال تشكيل أربع لجان للتعاون المشترك وتعيين رئيسين لهذه اللجان من البلدين.

وقال: إن اجتماعا ثلاثيا يضم أمناء مجالس الامن القومي في كل من ايران وروسيا وافغانستان سيعقد في افغانستان قريباً.

*ضرورة تعزيز العلاقات بين مؤسسات الأمن القومي إلايرانية والتركية