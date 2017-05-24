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رقم الخبر: 194369 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: محليات  
القوات الأمنية أحبطت جميع التهديدات الإرهابية طوال فترة الانتخابات

القوات الأمنية أحبطت جميع التهديدات الإرهابية طوال فترة الانتخابات

اكد مساعد وزير الداخلية لشؤون الامن الداخلي حسين ذوالفقاري ان القوات الامنية الايرانية تمكنت عبر تدابيرها المشددة من افشال كافة التهديدات الارهابية طوال فترة الانتخابات في انحاء البلاد.
واعرب ذوالفقاري في تصريح له عن ارتياحه لان قوات الامن الداخلي لم تواجه خلال فترة الانتخابات اي قضية امنية؛ كما ان جميع مراكز الاقتراع في انحاء البلاد لم تتعرض الى اي حادث (امني) ولم تصدر اي شكاوي في هذا الخصوص؛ مؤكدا ان ذلك يجسد الانسجام والتدابير المشددة والوعي والجهوزية لدى قوات الامن الداخلي في ايران.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اشاد مساعد وزير الداخلية بالدور الفاعل للاجهزة الاستخبارية التابعة لوزارة الامن والحرس الثوري؛ مؤكدا ان كافة المحاولات الارهابية احبطت بفضل الجهود الاستخبارية لهذه الجهات طوال فترة الانتخابات والتي جرت دون اي مشكلة أمنية.
وفيما يخص الاحتفالية الجماهيرية التي اقيمت عقب الاعلان عن فوز الرئيس روحاني، قال ذوالفقاري ان قوات الامن الداخلي اتخذت تدابير دقيقة بحيث اتاحت للشعب اقامة هذه الاحتفالية دون ان تقع أية احداث مخربة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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