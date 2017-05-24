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رقم الخبر: 194368 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 18:14 الاقسام: محليات  
مطهري: ترامب يسعى خلف أموال السعودية

مطهري: ترامب يسعى خلف أموال السعودية

أكد نائب رئيس البرلمان الايراني علي مطهري ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لديه رؤية اقتصادية ويحتال على السعودية للحصول على أموالها؛ داعيا الساسة السعوديين ان يتحلوا بالوعي كي لا ينخدعوا به.
جاءت تصريحات مطهري هذه على هامش الجلسة العمومية لمجلس الشورى الاسلامي وردا على اسئلة الصحفيين بشأن زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السعودية .
واضاف، ان الرئيس الامريكي يسعى في سياق مآربه الاقتصادية ان يصنع من ايران عدوا وهميا (للدول العربية في منطقة الخليج الفارسي) ليتسنى له نهب اموالهم عبر صفقات بيع السلاح.
واردف نائب رئيس البرلمان الايراني قائلا، ان الامريكان يعرفون جيدا بان السعودية تشكل مصدرا للارهاب، لكنهم يحاولون من خلال هذه السياسات الاحتيال على العرب وسرقة اموالهم.
وفي سياق متصل، اكد المسؤول الايراني على ضرورة توطيد العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية مع البلدان العربية للحؤول دون وقوع هذه الدول في شباك الكيان الصهيوني واميركا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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