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رقم الخبر: 194367 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: محليات  
كمالوندي ينفي خبر توقف توريد اليورانيوم الى ايران

كمالوندي ينفي خبر توقف توريد اليورانيوم الى ايران

نفي المتحدث بأسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، الاخبار المغرضة التي بثتها وسائل إعلام بريطانية غير معروفة حول توقف توريد اليورانيوم من كازاخستان الى ايران .
واضاف كمالوندي في تصريح لارنا، اننا أجرينا مفاوضات مطولة مع كازاخستان، وجميع الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة بين ايران و5+1 وحتي اميركا وبريطانيا، أيدت شراء ايران 950 طنا من اليورانيوم من كازاخستان، لكن بريطانيا وبعد الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة ، تراجعت عن موقفها الأول وعارضت الموضوع.
وصرح بان وزارة الخارجية الايرانية لازالت تواصل جهودها لاقناع بريطانيا التي دعت الى تقديم ادلة تؤكد حاجة ايران الى هذه الشحنة . موضحا بان الضجة الاعلامية من قبل بعض وسائل الاعلام البريطانية غير المعروفة تأتي لتمرير اهداف خاصة.
صحيفة بريطانية بأسم  نيويوروب أدعت ان كازاخستان قامت بتعليق تصدير اليورانيوم الى ايران نظرا لسياسات الادارة الامريكية المناوءة لايران.
وكتبت الصحيفة ان شركة  غازاتم بروم الكازاخستانية كانت قد وقعت عقدا مع منظمة الطاقة الذرية الايرانية لبيعها 950 طن من الكعكة الصفراء.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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