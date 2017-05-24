والمرجع نوري همداني يدعو لإطلاق سراح الشيخ قاسم دون قيد أو شرط

أصدر نواب مجلس الشورى الاسلامي بيانا استنكروا فيه جرائم النظام البحريني وخاصة الحكم الجائر الصادر بحق الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأصدر 154 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي، خلال الجلسة المفتوحة بيانا استنكروا فيه بشدة جرائم النظام البحريني واحتجوا على الحكم الجائر الصادر ضد الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقام عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي، احمد امير آبادي، بقراءة البيان، امام الحاضرين في الجلسة المفتوحة، وسيتم لاحقا نشر تفاصيل البيان.

بدوره اعتبر المرجع الديني آية الله نوري همداني أن النظام البحريني أصبح في قمة الشقاء والغباء بعد تعدّيه على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، وبات منفذا وصايا أربابه السعوديين والأمريكيين.

وأصدر المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني بيانا أدان فيه اعتداءات نظام آل خليفة على الشعب البحريني.

وجاء في البيان أنّه للأسف فإن نظام آل خليفة أثبت للعالم مستوى شقاوته وخباثته إثر اعتدائه على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، منفذا بذلك التوصيات السعودية والأمريكية والغربية.

وتابع: من المؤسف أيضا أن تصمت مؤسسات حقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي عن هذا العدوان، هذا الصمت يعتبر تأييدا لجرائم النظام البحريني ضد الشعب البحريني المظلوم.

وأعلن المرجع الديني آية الله نوري همداني في ختام بيانه دعمه للشعب البحريني المسلم وللشيخ عيسى قاسم، وطالب بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

من ناحيتها نددت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة بالاجراءات المعادية لنظام ال خليفة ضد المرجع الديني في البحرين اية الله عيسى قاسم، والحكم الصادر بحقه؛ داعية جميع المفكرين ومسلمي العالم الى استنكار هذا العدوان السافر.

واكدت الرابطة في بيان لها ضلوع المسؤولين السعوديين في كافة الفتن التي تستهدف الشيعة والعلماء في البحرين، مستدلا في ذات السياق بالممارسات العدوانية ضد الشيعة في منطقتي العوامية والقطيف داخل السعودية.

واشادت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة بصمود الشعب البحريني ودفاعه عن اية الله الشيخ عيسي قاسم؛ مؤكدة ان النصر الالهي رهن بهذا الصمود.