صرح نائب قائد قوات فيلق "القدس"، العميد اسماعيل قاآني بأن قائد الثورة آية الله على الخامنئي هو من يمسك بزمام الأمور لتصدي الهجمات التي يشنها الأعداء ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران وهكذا تحمي الثورة الإسلامية نفسها وايضا جميع الشعوب المضطهدة.

والعميد شكراللهي يؤكد أنه لا يمكن للأعداء تخمين قوة حرس الثورة

وخلال مراسيم تجديد ميثاق القوات المسلحة الإيرانية مع مبادئ الثورة الاسلامية والتي اقيمت صباح يوم الاربعاء بالتزامن مع الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر خلال الحرب المفروضة في سنة 1982، قال العميد "اسماعيل قاآني أن "تحرير مدينة خرمشهر في الحرب المفروضة على إيران والمدعومة من كافة قوى الإستكبار العالمي وقوات حلف الناتو وحلف وارسو كان امرا عظيما حيث فتح أمام الجمهورية الإسلامية مجالاً لمحاربة الإستكبار العالمي والكيان الصهيوني الغاصب.

وأضاف أن خرمشهر كانت وما زالت مدرسة للمقاومة والصمود لكافة الشعوب وإن هذه القضية لم تبق ضمن حدود مدينة خرمشهر كما لم تبق قضية عاشوراء في كربلا ، بل أن خرمشهر كانت تكملة لطريق كربلاء الذي استأنفته المقاومة في جنوب لبنان عام 2006، مشيرا الى الحروب التي اشعلها الأعداء في المنطقة قائلا أن المقاومة في هذه البلدان قد استلهمت الصمود من قضية خرمشهر.

وأكد قاآني على أن سماحة القائد آية الله على الخامنئي هو الذي يمسك بزمام الأمور لتصدي هجمات الأعداء على الجمهورية الإسلامية في إيران ومن خلاله تصبح الثورة الإسلامية داعمة لنفسها وباقي الشعوب ومدافعة عن حقوقهم ولذلك نرى اليوم أن رغم مؤامرات بعض الأنظمة مثل النظام السعودي وأمريكا وإنجلترا وجميع الدول التي تمثل أنظمة الإستكبار في منطقتنا، يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه.

وأكد، اننا نجتمع اليوم في مرقد الشريف للإمام الخميني (قدس سره الشريف) لنقول له، نحن مازلنا متمسكين بالطريق الذي رسمته لنا وحافظ عليه الإمام آية الله علي الخامنئي بعزة وإقتدار وسنمضي في هذا الطريق حتى ظهور الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وسندافع على جميع الشعوب المضطهدة في اقصى نقاط العالم ولذلك انعم الله تعالى علينا بالأمن والإستقرار.

وأضاف أن يوم تحرير خرمشهر هو يوم العزة والصمود ويوم استطاعت فيه قواتنا وبأقل عتاد، التصدي أمام العدو الذي كان يملك احدث الأسلحة والعتاد.

بدوره حذّر المساعد المنسق لجامعة الامام الخامنئي لقوات بحرية حرس الثورة الاسلامية العميد اصغر شكراللهي الأعداء من أنهم سيندمون إذا ما قاموا بالاعتداء على مياه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت المساعد المنسق لجامعة الامام الخامنئي لقوات بحرية حرس الثورة الاسلامية في حديث الى وكالة تسنيم للأنباء إلى أن هدف حرس الثورة كان دائما الدفاع عن الاسلام وعن الثورة الاسلامية، وعلى هذا الأساس كان التواجد المقتدر للحرس في كافة الميادين.

وإذ أشار العميد شكراللهي إلى أن دعم الشعب كان عامل نجاح لحرس الثورة على الدوام، اعتبر أن أحد عوامل صناعة الانجازات ضد العدو هي القيادة الحكيمة للامام الخامنئي.

ونوّه المساعد المنسق لجامعة الامام الخامنئي لقوات بحرية حرس الثورة الاسلامية الى أن الحرس لم ولن يخشى الوقوف ومواجهة الاستكبار العالمي ولن يتوانى أية لحظة في تنفيذ هذا الواجب وأضاف:"قوات بحرية الحرس الثوري تمتلك خطط استراتيجية للرد على أي هجوم محتمل للعدو في أقصر زمن ممكن".

وحذّر العميد شكراللهي الأعداء من أنّهم سيندمون إذا ما أقدموا على الاعتداء على الجمهورية الاسلاميّة الايرانيّة وقال:"لا يمكن للأعداء تخمين قدرات القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية كما لا يمكن مقايستها بالنسبة للأعداء".