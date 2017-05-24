اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود واعظي بان العلاقات بين ايران وجمهورية آذربايجان ستصبح انموذجا للعلاقات بين دول الجوار في المنطقة.

مشيراً إلى المزيد من الخطوات الايجابية في هذا المجال

جاء ذلك في تصريح لوزير الاتصالات خلال مراسم اقيمت في السفارة الآذربايجانية بطهران وحضرها سفراء الدول الاجنبية وشخصيات سياسية وثقافية واعلامية، لمناسبة اليوم الوطني لجمهورية آذربايجان.

وفي هذه المراسم قال واعظي الذي يتراس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، انه وفي ضوء نهج الرئيس روحاني والثقة والعلاقة الطيبة القائمة بين الرئيسين (حسن روحاني والهام علييف) فانني لا أشك مطلقا باننا سنتخذ خلال فترة الحكومة الثانية عشرة (القادمة) المزيد من الخطوات الايجابية جدا وستصبح العلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية ونموذجية لجميع دول الجوار.

من جانبه أشار السفير الآذربايجاني في طهران بنياد حسين اوف خلال هذه المراسم الى العلاقات بين طهران وباكو وقال، ان العلاقات بين جمهورية آذربايجان والجمهورية الاسلامية الايرانية تحظى في جميع المجالات بنمو ديناميكي وتدخل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام عامها الخامس والعشرين.

واضاف، ان العلاقات بين طهران وباكو تستند الى التاريخ والثقافة المشتركة والاواصر بين الشعبين والصداقة التقليدية القائمة بينهما.

واكد السفير حسن اوف، ان جمهورية آذربايجان ومنذ الاعوام الاولى لاستقلالها شهدت دعم البلد الشقيق والصديق الجمهورية الاسلامية الايرانية لها ولقد التقى رئيسا البلدين 8 مرات خلال الاعوام الاربعة الاخيرة وقام اكثر من مائة وفد من البلدين بزيارات كل للبلد الاخر.

وقال، انه خلال هذه الفترة تم التوقيع على 50 وثيقة وفي العام الماضي ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 75 بالمائة.