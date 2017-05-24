وصف رئيس لجنة متابعة تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة عباس عراقجي، تمديد تعليق العقوبات النووية بالاختبار الاول للرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤكدا انه إلتزم بتعهداته حتى الان ويجب تعليق باقي العقوبات النووية في موعدها.

وجاءت تصريحات عراقجي هذه يوم الاربعاء امام اجتماع الهيئة النووية التابعة للجنة الامن القومي و السياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي.

وفيما يتعلق بموعد تمديد تعليق العقوبات المفروضة على ايران من قبل ترامب، اوضح ان قوانين الكونغرس الامريكي المتعلقة بفرض العقوبات تشير ايضا الى كيفية الالتفاف عليها وعادة تمهل هذه القوانين الرئيس لامريكي اربعة او ستة اشهر للحد من استمرار فرض العقوبات.

واضاف ان الاسبوع الماضي كان موعدا لتمديد تعليق احدى هذه العقوبات معتبرا ذلك اول اختبار للرئيس الامريكي.

وبشأن توفير الكعكة الصفراء او اليورانيوم الطبيعي باعتباره المادة الخام لتخصيب اليورانيوم ، اوضح عراقجي انه تم استيراد ما نسبته 360 طنا من الكعكة الصفراء بعد الاتفاق النووي و ذلك من خلال الاليات المتفق عليها.

بدوره قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حسين نقوي حسيني ان اجتماعا يضم اللجنة النووية البرلمانية ووزارة الخارجية الايرانية سينعقد في غضون ايام لاستلام تقارير حول ازالة الحظر المصرفي والتأمين.

وتابع: ان اجتماعا طارئا للجنة قد بحث تقريرا للجنة الامن القومي للاشهر الستة الثانية.

واكد انه لانقاش حول تنفيذ الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعهداتها لكن ثمة خلافات في وجهات النظر حول ازالة الحظر حيث تعتقد اللجنة ان التعقيدات ماتزال قائمة بسببه.

ولفت الى ان جزءا من هذا التقرير يرتبط بانتهاك الاتفاق النووي من قبل الطرف الآخر حيث هناك مصاديق من بينها وضع الشخصيات الحقيقية والاعتبارية في قائمة الحظر.