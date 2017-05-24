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رقم الخبر: 194361 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: اقتصاد  
إعادة تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان المركزي

إعادة تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان المركزي

أفادت وسائل إعلام لبنانية إن مجلس الوزراء أعاد تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان المركزي خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء.

وكان مصدر حكومي لبناني قال إن وزير المالية علي حسن خليل طلب رسمياً من مجلس الوزراء تمديد ولاية سلامة التي تنتهي في أول أغسطس/ آب. وتولى سلامة منصبه منذ نحو 24 عاماً، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه ضامن للاستقرار النقدي في البلاد.

 
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