وكان مصدر حكومي لبناني قال إن وزير المالية علي حسن خليل طلب رسمياً من مجلس الوزراء تمديد ولاية سلامة التي تنتهي في أول أغسطس/ آب. وتولى سلامة منصبه منذ نحو 24 عاماً، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه ضامن للاستقرار النقدي في البلاد.