خفضت وكالة (موديز) التصنيف الإئتماني للصين للمرة الأولى منذ العام 1989، بفعل توقعات بتراجع قوتها المالية تزامناً مع ارتفاع الديون، لكنها رفعت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وبعد خفض التصنيف الائتماني من درجة "Aa3" إلى "A1"، أصبح تصنيف الصين في مرتبة واحدة مع اليابان والسعودية وإستونيا. وأقل بدرجة واحدة من التصنيف الائتماني لكل من تايوان وماكاو، لكنها تتقدم بدرجة على بلدان أخرى، مثل برمودا وبوتسوانا وبولندا وسلوفاكيا. ورجحت (موديز) احتمال تراجع النمو الاقتصادي في الصين، خلال السنوات القادمة، ما يجعل اقتصادها يعتمد بشكل متزايد على سياسة التحفيز.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت الأسهم الصينية، لاسيما المعادن، بنسبة 6% بفضل توقع التجار تراجع الطلب على المعادن والطاقة.