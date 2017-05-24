على الرغم من أن عمرها تجاوز الـ100 عام، فإن خبرتها في مجال الطبخ جعلت الملايين يتابعون مقاطعها للطهي، وجعلت نحو 300 ألف شخص يشترك في قناتها على موقع يوتيوب.

الجدة لماستاناما، البالغة من العمر 106 أعوام، تعيش في ولاية أندرا براديش، إحدى ولايات جنوب شرقي الهند، حققت فيديوهات الطهي، التي تُنشر على قناتها في موقع يوتيوب، 52 مليون مشاهدة، حسبما نقلت صحيفة التلغراف البريطانية.

تتنوع الوجبات التي تعدها الجدة الهندية ويقوم ابن حفيدها بنشرها على اليوتيوب، بين الدجاج بالبطيخ وبيض طائر الإمو، وصولاً إلى نبات البدوال والحليب بالكاري والخبز بالعجة، وفقاً للصحيفة.

تظهر الجدة الهندية وهي جالسة في الحقل، وتقوم بتقشير الخضروات بأظفارها، وتقدم الكثير من الوصفات التقليدية، مستخدمة مقلاة معدنية فوق موقد بسيط وتقطع الطعام بإستخدام سكين هندي قديم يُعرف بإسم (بونتي- Bonti).

تقول صحيفة التلغراف: (اعتادت الجدة أن تعمل طاهية رئيسية في فندق ابنها كانت مُتحيّرة في بادئ الأمر بشأن يوتيوب، ولكنها كانت مسرورة بمعرفة أن وصفاتها تحظى بإستمتاع الكثيرين).

ماستاناما ليس لها شهادة ميلاد، ولكنّ عائلتها تدعمها في القول بأنها تبلغ من العمر 106 أعوام، كما أنها عاشت أكثر من زوجها و4 من أبنائها الخمسة.

وتروي الجدة قصّة حياتها في الفيديو، وتقول إنها قد تزوّجت في عمر 11 عاماً، ولم يسبق لها أبداً الذهاب إلى المدرسة، واعتادت حمل حقائب تزن 100 كيلوغرام من الأرز على ظهرها.