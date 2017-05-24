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رقم الخبر: 194357 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: اقتصاد  
السفير الإيراني: الأرضية متوفرة لتطوير التعاون الزراعي مع فرنسا

السفير الإيراني: الأرضية متوفرة لتطوير التعاون الزراعي مع فرنسا

أكد السفير الايراني في باريس، علي آهني، بأن الأرضية متوفرة لتطوير التعاون الزراعي بين ايران وفرنسا.

وخلال ملتقى أقيم للتعريف بإيران كضيف شرف على المعرض الدولي للماشية في فرنسا بحضور مسؤولين من وزارة الزراعة الفرنسية وعدد من الدبلوماسيين الأجانب ووسائل الإعلام، أشار السفير آهني بمنظمي المعرض والدعم من الحكومة الفرنسية بدعوتها للجمهورية الاسلامية الايرانية كضيف شرف، وقال: ان ايران تحظى ببنية تحتية جيدة في مجالات الصناعة والزراعة والنقل وان هذه الأرضيات يمكنها أن تكون عاملاً في التنمية المستديمة للعلاقات بين البلدين. وأضاف: ان أرضية تنمية التعاون قد توفرت بصورة جيدة في هذا القطاع في ضوء التطورات والأنشطة اللافتة في العلاقات بين البلدين بعد الاتفاق النووي والزيارات المتبادلة على مستوى عال خاصة زيارة الرئيس الايراني الى باريس، وكذلك الزيارات المتبادلة لوزيري الزراعة الايراني والفرنسي والتوقيع على مذكرات التفاهم المشترك في المجال الزراعي.

من جانبه، ذكر رئيس منظمة الطب البيطري الايراني، مهدي خلج، بأن عدد الماشية في ايران يبلغ نحو 73 مليوناً منها 65 مليون خروف و8 ملايين بقرة. واعتبر خلج ان من المفيد إرساء التعاون بين البلدين ايران وفرنسا في مجال تحسين النسل للماشية.

 
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