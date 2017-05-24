استمراراً لعملية افتتاح فروع للبنوك الايرانية في الخارج في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، تم افتتاح فرع لمصرف (سامان) الايراني في روما بترخيص من المصرفين المركزيين الايراني والايطالي.

والهدف من افتتاح فرع لبنك سامان في روما هو تقديم خدمات الاستشارة المالية والمصرفية والقانونية الى جانب التعرف على الأرضيات المتوفرة في ايران للمستثمرين الأوروبيين سيما الايطاليين.

وفي هذا السياق، صرح مدير عام العلاقات العامة في بنك سامان، منصور مؤمني، بأن افتتاح فرع لهذا البنك في روما يهدف الى تسهيل أنشطة رجال الأعمال والحرفيين الايرانيين في الخارج وتقديم الخدمات المالية لهم. وأضاف: ان بنك سامان وشركة (ساتشه) الايطالية اتفقا قبل عامين على افتتاح خط ائتماني خاص لبنك سامان بهدف توفير التسهيلات للمنتجين الايرانيين والأوروبيين بما فيها تقديم الاستشارات المالية لهم.

يذكر أنه ومنذ التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة (1+5)، شهد القطاع المصرفي الايراني إنتعاشاً تمثل في تعزيز العلاقات في مجال التحويلات المصرفية مع البنوك الأجنبية ورفع القيود عن فروع للمصارف الايرانية في الخارج الى جانب شطب اسم ايران بشكل مؤقت من قائمة الدول التي لا تتعاون مع المجموعة الخاصة للعمل المالي (FATF).