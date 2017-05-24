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رقم الخبر: 194354 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: منوعات  
لماذا يخرج دخان من الشموع بعد إطفائها فقط؟!

لماذا يخرج دخان من الشموع بعد إطفائها فقط؟!

عند إشعال الشموع، نلاحظ أنه يخرج دخان من الشموع بعد إطفائها فقط..

فالدخان هو عبارة عن جزيئات غير محترقة من الكربون المنبعث عندما تتفكك السلسلة الهيدروكربونية للشمعة، فعند إشعال الشمعة يتم حرق معظم جزيئات الكربون إلى ثاني أوكسيد الكربون، والجزيئات المتبقية تتصاعد في الهواء، وإذا كنت تحمل لوحة فوق لهب الشمعة، ستتراكم جزيئات الكربون المتصاعد على اللوحة وتكون بقعة سوداء.

عند تصاعد اللهب، فإن الفتيل المتوهج لديه حرارة كافية لتفكيك جزيئات الشمع لفترة من الوقت، ولكن الحرارة ليست كافية لحرق الكربون، إلا أن نطفئ الشمعة ويبرد الفتيل نسبياً فيحرق جزء من الكربون ويتصاعد الدخان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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