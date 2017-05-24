قال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لناقلات النفط في ايران: ان الشركة وقعت في مرحلة مابعد تنفيذ الاتفاق النووي أكثر من 70 عقداً لاستئجار سفن ناقلة للنفط مع شركات أجنبية.

وأوضح سيروس كيان ارثي، في تصريح له الثلاثاء، ان معظم الشركات التي وقعت العقود معها، أوروبية وآسيوية.

وفي معرض الإشارة الى النتائج الايجابية للاتفاق النووي على برامج الشركة الوطنية لناقلات النفط، قال كيان ارثي: ان الاتفاق جاء بنتائج أساسية للشركة. مضيفاً: ان رفع الحظر أتاح للسفن الايرانية الناقلة للنفط الإبحار بسهولة في المياه الدولية والأوروبية. وتابع: ان حلحلة المشاكل الخاصة بالتأمين والتصنيف كانت ضمن النتائج الايجابية التي نجمت عن الاتفاق النووي، مبيناً ان السفن الايرانية الناقلة للنفط اليوم بإمكانها التعاون مع شركات ايطالية واسبانية في مجال الشحن ونقل النفط، والمحادثات الجارية في ذات السياق مع بولونيا أيضاً.