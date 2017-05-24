وتشارك في المعرض الدولي الثاني للمكائن والآلات واللحام وتقطيع المعادن AMB Iran 2017، أكثر من 70 شركة مهمة من ألمانيا مع أكثر من 130 شركة أخرى من 20 بلداً، لتمهيد الأرضية للمفاوضات التجارية والاستثمار المشترك في مجال تحسين وارتقاء الصناعات الايرانية ونقل التقنيات.

هذا المعرض الذي ينظم على مدى أربعة أيام، يعتبر حدثاً صناعياً مهماً في مرحلة مابعد الحظر، والمنظمون للمعرض يعتقدون ان ايران ستصبح محوراً إقليمياً للصناعة في الشرق الأوسط وآسيا في المستقبل.

كما انطلقت أعمال معرض (آغروفود) الايراني الدولي للمنتجات الصناعية والزراعية والغذائية في دورته الرابعة والعشرين، الثلاثاء، بمقر المعارض الدولية في طهران. ويقام المعرض لهذا العام في مساحة تبلغ 75 ألف مترمربع وبمشاركة 752 شركة ايرانية الى جانب 746 شركة أجنبية تمثل 38 بلداً من أنحاء العالم.

والدول المشاركة في المعرض هي: اسبانيا، والنمسا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وايطاليا، وايرلندا، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، والبرازيل، وبلجيكا، وبلغاريا، والبرتغال، وتايلند، وتركيا، والصين، والدنمارك، والشيشان، وروسيا، ورومانيا، واليابان، وسنغافورة، وسوريا، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، وكوريا الجنوبية، وجورجيا، ولبنان، وبولونيا، وليتوانيا، والمجر، ومولدافيا، والنرويج، وهولندا، والهند واليونان.