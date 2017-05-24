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رقم الخبر: 194351 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:29 الاقسام: منوعات  
بركان نشط من الزهور

بركان نشط من الزهور

انطلق في بريطانيا، معرض تشيلسي للزهور الذي يجتذب المشاهير وأفراد العائلة المالكة ويتيح لزواره هذا العام فرصة مشاهدة نموذج لبركان نشط.

وأقيم المعرض في حي تشيلسي الراقي في وسط لندن وقد زاره إمبراطور الإعلام روبرت مردوك، والممثلة جودي دنش، قبل افتتاحه.

وسيستمر المعرض الذي تنظمه الجمعية الملكية للبساتين حتى 27 مايو.

وقالت الجمعية إن تذاكر المعرض نفدت بالفعل قبل أسبوعين من افتتاحه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجذب نحو 165 ألف زائر إجمالا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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