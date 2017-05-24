انطلق في بريطانيا، معرض تشيلسي للزهور الذي يجتذب المشاهير وأفراد العائلة المالكة ويتيح لزواره هذا العام فرصة مشاهدة نموذج لبركان نشط.

وأقيم المعرض في حي تشيلسي الراقي في وسط لندن وقد زاره إمبراطور الإعلام روبرت مردوك، والممثلة جودي دنش، قبل افتتاحه.

وسيستمر المعرض الذي تنظمه الجمعية الملكية للبساتين حتى 27 مايو.

وقالت الجمعية إن تذاكر المعرض نفدت بالفعل قبل أسبوعين من افتتاحه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجذب نحو 165 ألف زائر إجمالا.