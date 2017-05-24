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رقم الخبر: 194350 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: اقتصاد  
ألمانيا تبحث إمكانية التعاون مع إيران في القطاع البحري

ألمانيا تبحث إمكانية التعاون مع إيران في القطاع البحري

أكدت مديرة قسم الصناعات البحرية في وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ياكوبز اشلايت هوف، بأن بلادها تبحث في مجالات التعاون المشترك مع ايران في مختلف القطاعات خاصة القطاع البحري.

وقالت اشلايت، الثلاثاء، خلال اجتماعها مع مسؤولي الدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في مدينة بندرعباس (جنوب ايران): ان الهدف من الزيارة الى بندرعباس وتفقد ميناء الشهيد رجائي كبوابة ذهبية للاقتصاد الايراني، هو البحث في مجالات التعاون بين البلدين بشأن تقديم الخدمات الاستشارية والتقنية وبيع معدات الموانئ والبحرية.

من جانبه، قدم مساعد شؤون الموانئ والمنطقة الخاصة في الدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان، محمد علي أصل سعيدي بور، خلال اللقاء، قدم شرحاً للوفد الألماني عن طاقات وإمكانيات منطقة ميناء الشهيد رجائي الاقتصادية الخاصة، وكذلك المنجزات العملانية لهذا الميناء.

وأشار أصل سعيدي بور الى فرص الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة، وبيّن الأولويات ونماذج الاستثمار والمشاركة مع الشركات الأجنبية.

 
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