نشر موقع الديلي ميل البريطاني صوراً لجزيرة يابانية مشهورة اسمها أوكينوشيما وهي موجودة في مدينة فوكوكا اليابانية، لا يُسمح للنساء بالدخول إليها إلتزاماً بتقاليد شنتو الدينية.

وبحسب المؤرخين، يتم الإلتزام بهذه التقاليد الجنسانية بسبب القصص الشعبية التي انتشرت سابقاً والتي تفيد بأنّ النساء يتحولن إلى حجر عند الاقتراب من ضريح أوكيتسو جيو الموجود في جنوب غرب هذه الجزيرة منذ القرن السابع عشر.

وبما أنّ هذه الجزيرة مقدسة بحسب الأعراف الدينية، لا يُسمح حتى بدخول الرجال إلى الجزيرة إلا بعد المرور بمرحلتيّ التعري والتطهير في حفلة رسمية.

يُشار إلى أنّ من يعيش على هذه الجزيرة يجب أنّ لا يأخذ أيّ تذكار منها كما أنّه لا يجب أنّ يخبر أحداً عما رآه فيها وذلك احتراماً للأرض.

الجدير ذكره، أنّه ما من سكان على هذه الجزيرة سوى من يعملون كحرّاس لمعبد أوكينوشيما.

في سياق آخر، قد تصبح هذه الجزيرة مكاناً لقضاء العطلات خصوصاً بعدما تمّ إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.