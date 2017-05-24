أعلن مساعد الشركة التجارية الحكومية الايرانية، عن شراء 92ر1 مليون طن من القمح المحلي منذ منتصف أبريل/ نيسان لغاية 23 مايو/ أيار الجاري.

وأوضح حسن عباسي معروفان، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن الشركة اشترت 92ر1 مليون طن من القمح من 12 محافظة بنحو 26 تريليون ريال (الدولار=32440 ريالاً)، حيث تم تسديد 70 بالمئة من مستحقات المزارعين.

ولفت معروفان الى أن محافظة خوزستان (جنوب غرب) تصدرت قائمة المشتريات بـ3ر1 مليون طن، تلتها بالترتيب محافظة فارس (جنوب) 196 ألف طن، ومحافظة كرمان (جنوب شرق) بـ146 ألف طن.