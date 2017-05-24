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رقم الخبر: 194346 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: منوعات  
شرطي آلي يقرأ المشاعر ويكشف المجرمين!

شرطي آلي يقرأ المشاعر ويكشف المجرمين!

أعلنت شرطة دبي، انضمام أول شرطي آلي في العالم إلى كوادرها، مؤكدة أنه قادر على تحديد هوية المجرمين والأشخاص المطلوبين أمنيا.

وكشفت شرطة دبي عن بدء المرحلة الأولى من تشغيل الشرطي (روبو كوب) ضمن كوادرها.

وأشار مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، خالد ناصر الرزوقي، إلى أن الشرطي الذكي مزود بجهاز كشف للمشاعر وحركة الأجسام، وبرنامج للتعرف على الوجوه، ما يمكنه من تحديد هوية المشتبه فيهم والمجرمين في زمن قياسي. وأضاف خلال تقديم الشرطي الذكي في معرض ومؤتمر لأمن المعلومات (جيسك)، أن الشرطي الآلي الذكي يبلغ طوله 170 سنتمترا، ووزنه 100 كيلوغرام، ومزود بنظام ذكاء اصطناعي، وقدرة تعرّف على الإيماءات وإشارات اليد عن بعد يصل حتى 1.5 متر، تماما مثل رجل الشرطة البشري.

ويستطيع رصد تعابير السعادة والحزن والابتسام على وجوه الناس، كما بمقدوره تغيير تعابيره وطريقة تحيته، لتعزيز الطمأنينة والراحة في نفوس الأشخاص الذين يتعاملون معه.ويتمتع الشرطي الذكي بمزايا فريدة، فهو، بطبيعة الحال، لا يتطلب تأشيرات دخول أو تأمين طبي أو ساعات تدريب طويلة، ويمتاز بمهارات واسعة مثل القدرة على رسم خرائط للأجزاء الداخلية في المباني، والتنقل بشكل آلي، عن طريق نظام تحكم ذاتي وميزة مبتكرة للحركة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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