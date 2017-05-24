أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، ان طهران تلتزم بالإتفاق الحاصل بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين، متوقعاً أن يتم التمديد للإتفاق المبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بين أعضاء أوبك وخارجها بشأن الإلتزام بخفض الإنتاج بإستثناء ايران.

وأشار الوزير زنكنة، الى اجتماع أوبك يوم الخميس في فيينا، وقال: ان اهم موضوع لهذا الاجتماع هو تمديد إتفاق أوبك الذي تم التوصل إليه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويبدو أن هناك إجماعاً بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين لتمديد هذا الاتفاق. وأوضح ان أكثر النقاش سيدور حول مهلة وفترة التمديد، وسيتم التحديد في هذا الاجتماع فترة التمديد للاتفاق.

ورداً على سؤال: هل ان ايران ستدخل في هذا الاجتماع باقتراح خاص؟ قال زنكنة: ليس لدينا أي مشكلة بشأن التمديد وسنوافق على ما توافق عليه الأغلبية، متوقعاً أن يتم التمديد لهذا الاتفاق لـ6 أو 9 أشهر، إلا أنه في الوقت الحاضر لا يوجد نقاش بشأن خفض الإنتاج. وأضاف: يبدو ان موقف السعودية في هذا الاجتماع سيكون في صالح زيادة أسعار النفط الخام في الأسواق.

وبشأن تصدير الغاز الايراني الى العراق، بيّن وزير النفط ان هناك مشكلة في الاعتماد المصرفي ولابد من تسويتها، وما لم تتم تسويتها لا يمكن تصدير الغاز. مضيفاً: ان موضوع تصدير الغاز الايراني الى سلطنة عمان أيضاً قيد المتابعة، وقد تم إنجاز رسم الخرائط، وسيعد مستشارو هذا المشروع أوراق المناقصة ومقترحاتهم، وسيعلنون بأنه لابد من عقد هذه المناقصة بأسرع ما يمكن.

هذا وتوجه وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، الى فيينا اليوم الأربعاء لحضور إجتماع (أوبك) الوزاري رقم 172 . إجتماع (أوبك) الوزاري رقم 172 والذي سيعقد في 25 الجاري هو اجتماع دوري يعقد كل ستة أشهر وسيبحث تمديد خفض إمدادات الخام لمدة ستة أو تسعة أشهر.

ويتوقع أن يكون إجتماعاً تشاورياً وسلساً، كما أنه في عصر اليوم نفسه ستنضم الدول من خارج (أوبك) الموقعة على إتفاق خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي إلى الاجتماع الوزاري للمنظمة.

يذكر أن اتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية يناير الماضي ولمدة ستة أشهر انطلق من الجزائر في 28 سبتمبر الماضي. وفي نوفمبر الماضي اتفقت دول (أوبك) على خفض 2ر1 مليون برميل يومياً، وفي ديسمبر الماضي تم الاتفاق مع عدد من الدول من خارج (أوبك) على رأسها روسيا بخفض الانتاج بما يعادل 600 ألف برميل يومياً ليكون حجم الإنتاج الإجمالي الذي تم خفضه 8ر1 مليون برميل يومياً من دول (أوبك) ومن خارجها.