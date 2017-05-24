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رقم الخبر: 194344 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: اقتصاد  
إيران وأرمينيا تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي

إيران وأرمينيا تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي

اتفق وزير جهاد الزراعة الايراني محمود حجتي، ونظيره الأرميني ايغنادي آراكليان، خلال لقائهما في يريفان الثلاثاء، على تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الزراعة. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مواضيع التعاون بين ايران وأرمينيا في شتى مجالات الزراعة.

وأشار الوزير الأرميني الى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف مجالات الزراعة، داعياً الى تشكيل فريق عمل مشترك بهدف دعم رجال أعمال البلدين في مختلف قطاعات الزراعة. وأشار الى عضوية أرمينيا في اتحاد أوراسيا الاقتصادي، معلناً استعداد يريفان للتعاون مع طهران بهدف دخول ايران الى سوق هذا الاتحاد وتصدير منتجاتها الزراعية.

وتمحور اللقاء أيضاً على التعاون في مجال الثروة السمكية وتربية المواشي والمنتجات المتعلقة بها وتعزيز التعاون بين محافظات البلدين.

من جانبه، أشار حجتي الى التعاون الجيد بين ايران وأرمينيا في المجال الزراعي وتربية المواشي والثروة السمكية، داعياً الى تسريع وتيرة تعزيز هذه العلاقات أكثر من ذي قبل. وأعلن عن استعداد ايران للتعاون مع أرمينيا في مجال إدارة الموارد المائية والتربة واستخدام التقنيات الزراعية المتطورة وتربية المواشي والأعشاب الطبية والألبان، كما أعلن استعداد رجال الأعمال الايرانيين لإنشاء صناعات تحويلية في أرمينيا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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