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|رقم الخبر: 194342
|تاريخ النشر: أيار 24, 2017
|الوقت: 17:39
|الاقسام: عربيات
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غرق 20 مهاجر في البحر المتوسط
أعلن خفر السواحل الإيطالي ومسؤول في سفينة للمساعدات الانسانية أن 20 مهاجرا على الأقل من بينهم أطفال صغار قضوا غرقا في البحر المتوسط بعد سقوطهم من قارب مكتظ قبالة السواحل الليبية.
وقال متحدث بإسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس "الوضع حرج اليوم، لقد سقط نحو 200 شخص في الماء ولدينا حتى الآن 20 جثة". وكان قد ابتلعت مياه البحر الأبيض المتوسط أجساد آلاف اللاجئين الى أوروبا، لاسيما من السوريين والعراقيين الفارين من ويلات الحرب.
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