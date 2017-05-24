غرق 20 مهاجر في البحر المتوسط أعلن خفر السواحل الإيطالي ومسؤول في سفينة للمساعدات الانسانية أن 20 مهاجرا على الأقل من بينهم أطفال صغار قضوا غرقا في البحر المتوسط بعد سقوطهم من قارب مكتظ قبالة السواحل الليبية.