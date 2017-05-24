  • الأربعاء ٢٧ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194341 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: دوليات  
احتجاز رهائن في كنيسة بجنوب الفليبين

احتجاز رهائن في كنيسة بجنوب الفليبين

احتجز مسلحون متطرفون يقاتلون القوات الأمنية في جنوب الفليبين، عددا من الرهائن بينهم كاهن كاثوليكي، كما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية.

وقال رئيس مجمع الأساقفة الكاثوليك في الفليبين، المطران سوكراتيس فيليغاس، في بيان، إن "الأب شيتو سوغانوب وأشخاصا آخرين كانوا في كاتدرائية واحتجزوا رهائن من قبل عناصر من جماعة (موت)".

وأضاف فيليغاس أنهم "هددوا بقتل الرهائن في حال لم يتم سحب القوات الحكومية التي تحاربهم".  ويأتي هذا الاحتجاز بعدما أعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الأحكام العرفية في المنطقة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0674 sec