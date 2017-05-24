احتجاز رهائن في كنيسة بجنوب الفليبين

احتجز مسلحون متطرفون يقاتلون القوات الأمنية في جنوب الفليبين، عددا من الرهائن بينهم كاهن كاثوليكي، كما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية.

وقال رئيس مجمع الأساقفة الكاثوليك في الفليبين، المطران سوكراتيس فيليغاس، في بيان، إن "الأب شيتو سوغانوب وأشخاصا آخرين كانوا في كاتدرائية واحتجزوا رهائن من قبل عناصر من جماعة (موت)".

وأضاف فيليغاس أنهم "هددوا بقتل الرهائن في حال لم يتم سحب القوات الحكومية التي تحاربهم". ويأتي هذا الاحتجاز بعدما أعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الأحكام العرفية في المنطقة.