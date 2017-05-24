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رقم الخبر: 194340 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:09 الاقسام: منوعات  
كنيسة عبدة الشيطان تعلق على صورة ترامب وسلمان والسيسي

كنيسة عبدة الشيطان تعلق على صورة ترامب وسلمان والسيسي

أطلقت كنيسة عبدة الشيطان تعليقا مثيرا على الصورة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضيفه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.‌

وفي تعليقها على الصورة التي تظهر جسما أبيض ينير وسط الزعماء الثلاثة، قالت كنيسة عبدة الشيطان: (للتوضيح، هذه ليست طقوس عبدة شيطان).

وأوضح الحساب الرسمي لعبدة الشيطان على (تويتر) أن الملك سلمان والسيسي مسلمان، ولا يمكنهما القبول بالطقوس الشيطانية.

وانتقدت كنيسة عبدة الشيطان الاتهامات الموجهة للزعماء الثلاثة بأنهم من عبدة الشيطان، ملمحة إلى قرب صدور بيان عن الكنيسة للتوضيح.

يشار إلى أن الصورة، التي أثارت مئات التعليقات، جاءت خلال اتفاق الزعماء الثلاثة على إنشاء قوة عسكرية لمحاربة (الإرهاب).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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