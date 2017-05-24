قالت شرطة مدينة مانشستر البريطانية إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يوم الأربعاء، في إطار التحقيق في تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 22 شخصا في حفل غنائي بالمدينة الواقعة في شمال انجلترا.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة "تم تنفيذ ثلاثة أوامر اعتقال في جنوب مانشستر فيما يتعلق بالتحقيق الجاري".

الى ذلك كشفت معطيات لوزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها البريطانية، الأربعاء، أن المشتبه به في اعتداء مانشستر الدامي، كان قد تنقل بين دولتين عربيتين قبل العودة إلى المملكة المتحدة.

وقالت الداخلية الفرنسية: إن منفذ اعتداء مانشستر سافر "على الأرجح" إلى سوريا التي تشهد نزاعا داميا، وكانت لديه صلات "مثبتة" بتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن داعش مسوؤليته عن الهجوم الذي استهدف قاعة أرينا للحفلات في مانشستر بينما كان الحضور وغالبيته من المراهقين يغادرون القاعة، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم أطفال.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، لشبكة "بي.إف.إم.تي.في" إن "منفذ الاعتداء من أصل ليبي ويحمل الجنسية البريطانية، نشأ في بريطانيا وفجأة بعد رحلة إلى ليبيا ثم على الأرجح إلى سوريا انتقل إلى التطرف وقرر تنفيذ هذا الاعتداء".

أما وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، فذكرت أنها تعتقد أن منفذ الهجوم عاد مؤخرا من ليبيا، وقالت ردا على سؤال "نعم، أعتقد أن ذلك تأكد. عندما تنتهي هذه العملية نريد أن نبحث خلفيته وكيف أصبح متطرفا وما هو الدعم الذي ربما حصل عليه".

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت تحديد هوية الانتحاري الذي قتل في الهجوم، وقالت مصادر أمنية إنه يدعى سلمان عبيدي، وولد في مانشستر عام 1994 لأبوين مولودين في ليبيا.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية صورة للمهاجم، الذي تبين أن والده منتمي لجماعة ليبية يترأسها متشدد على علاقة بعلي الصلابي، الذي يعد مفتي جماعة الإخوان الليبية.

من جانبها قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد يوم الأربعاء: إن الانتحاري الذي قتل 22 شخصا وأصاب 59 بعد حفلة غنائية في مانشستر كان معروفا لدى أجهزة الأمن ولم يتصرف بمفرده على الأرجح.

وقالت راد كذلك: إن "من المزعج" تسريب مصادر أمنية أمريكية لمعلومات عن التحقيق في التفجير قبل أن تكون الشرطة البريطانية مستعدة لإعلانها.

وذكرت الشرطة أن المهاجم يدعى سلمان عبيدي (22 عاما) وهو من مواليد مانشستر لأبوين من أصل ليبي.

وقالت راد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "يبدو مرجحا أنه لم يفعل هذا بمفرده لذا تواصل أجهزة المخابرات والشرطة جهودها لضمان حصولنا على كل المعلومات... التي تحتاجها للحفاظ على أمننا".

وردا على سؤال عما إذا كان المهاجم معروفا لدى أجهزة المخابرات قالت "تعرف أجهزة الأمن الكثيرين ولا يعني هذا أن من المتوقع منها اعتقال كل من تعرفهم. لكنه شخص كانت تعرفه من قبل وأنا متأكدة أننا سنعرف المزيد عند استكمال هذا التحقيق".

وسئلت عن إعلان الكثير من المعلومات عن عبيدي، بما في ذلك اسمه، من جانب الولايات المتحدة وعما إذا كانت ستعيد النظر في تقديم معلومات لدول أخرى، فردت قائلة "نعم، بصراحة شديدة. أقصد أن الشرطة البريطانية كانت واضحة تماما في أنها تريد التحكم في تدفق المعلومات من أجل سلامة العمليات وعنصر المفاجأة لذا فمن المزعج إعلان المعلومات من مصادر أخرى. وقد كنت واضحة تماما مع أصدقائنا بشأن أن ذلك يجب ألا يحدث مرة أخرى".

وردت على سؤال عما إذا كانت التسريبات الأمريكية قد أثرت على التحقيق قائلة "لا أصل إلى حد قول ذلك، لكن يمكنني القول بأنهم أصبحوا على علم كامل بالوضع وأن ذلك يجب ألا يحدث مرة أخرى.

* خطأ أمني "قاتل" في قاعة آرينا قبل الهجوم

من جهتها كشفت امرأة كانت حاضرة خلال الهجوم الدامي الذي شهدته قاعة آرينا للحفلات في مدينة مانشستر البريطانية، مساء الاثنين، خطأ أمنيا "قاتلا".

وانتقدت داون وادي، التي حضرت رفقة ابنتها حفل المغنية الأمريكية أريانا غراندي، عناصر الأمن الذين كانوا متواجدين بالقاعة بسبب "تقصيرهم" في تفتيش الحضور.

وقالت وادي "لما أخذنا تذاكر الحفل، دخلنا القاعة، إلا أن الغريب في الأمر هو أن عناصر الأمن لم يفتشونا ولم يفتشوا حقائبنا". وأضافت: كان ينبغي أن يكون المزيد من عناصر الأمن في القاعة.

كما ذكرت "لقد جلست امرأة بجانبنا، بدت مشبوهة جدا، كانت تتحرك في كل وقت وفي يدها حقيبة.. كانت تنظر في اتجاه المكان الذي وقع فيه الانفجار".

وتابعت: قبل دقيقة أو دقيقتين من نهاية الحفل اختفت هذه السيدة ثم حدث الانفجار.

وقتل 22 شخصا بينهم أطفال، من جراء التفجير الذي وقع بينما كان الحضور وغالبيته من المراهقين يغادرون القاعة التي يمكن أن تضم حتى 20 الف شخص.

وكانت الشرطة البريطانية كشفت هوية الانتحاري في الهجوم، وهو سلمان عبيدي، وولد في مانشستر عام 1994 لأبوين مولودين في ليبيا.

* تمديد حالة الطوارئ في فرنسا

من جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماع أمني يوم الأربعاء، إنه قرر تمديد حالة الطوارئ التي فرضت في 2015 للتصدي لخطر الهجمات الإرهابية إلى أول نوفمبر تشرين الثاني.

يأتي قرار تمديد حالة الطوارئ والوارد في بيان صدر عن مكتب ماكرون بعد هجوم على حفل غنائي في مانشستر بشمال انجلترا مما أسفر عن مقتل 22 شخصا ليل الاثنين.

وتكفل حالة الطوارئ للشرطة الفرنسية سلطات بحث واعتقال أكبر وفرضت بعدما قتل مسلحون وانتحاريون إسلاميون 130 شخصا في باريس وحولها في نوفمبر تشرين الثاني 2015 وكان من المقرر أن ينتهي العمل بها في منتصف يوليو تموز.