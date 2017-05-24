اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفاتيكان يوم الأربعاء مع البابا فرنسيس، وهو واحد من أبرز منتقديه، في لقاء اختتم بتبادل الهدايا ووعد من ترامب بألا ينسى الرسالة التي تلقاها خلال محادثات استغرقت نصف الساعة.

كان ترامب والبابا قد عبرا عن وجهات نظر متعارضة في قضايا مثل الهجرة والتغير المناخي وتبادلا كلمات حادة خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وتحت سماء زرقاء صافية أقام الحرس السويسري في الفاتيكان مراسم استقبال ترامب الذي كان في انتظاره الأسقف جيورج جنسفاين كبير أمناء القصر البابوي.

ولم تبد على ترامب علامات الارتياح وهو يدخل مصعدا صغيرا إلى الطابق الثالث من القصر البابوي ويصحبه جنسفاين ومسؤولون آخرون إلى ممر تزين الرسوم جدرانه ويؤدي إلى مكتب البابا الخاص.

ووراء ترامب سارت زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر المساعد البارز بالبيت الأبيض وإتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومي وكذلك المستشار هوب هيكس.

وارتسمت على وجه البابا ابتسامة خافتة وهو يستقبل ترامب أمام مكتبه. وقال ترامب الذي بدا مكبوتا "إنه لشرف عظيم".

ثم وقف الاثنان لالتقاط الصور وظلت علامات الجدية على وجه البابا بينما ابتسم ترامب أمام الكاميرات.

وفي ختام اللقاء الخاص قدم البابا، الذي ظهرت البسمة على وجهه وبدا أكثر ارتياحا بكثير، لترامب منحوتا صغيرا على شكل شجرة الزيتون، رمز السلام. وشكره ترامب وقال "بوسعنا أن نستفيد من السلام".

ترامب أبلغ رئيس الفلبين بإرسال غواصتين نوويتين للمياه الكورية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي بأن واشنطن أرسلت غواصتين تعملان بالطاقة النووية إلى مياه قبالة شبه الجزيرة الكورية.

ومن المرجح أن تثير هذه التصريحات تساؤلات عن تعامل ترامب مع المعلومات الحساسة.

وقال ترامب إن من الممكن نشوب "صراع كبير للغاية" مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية وإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة لكنه يرغب في حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

وتعهدت كوريا الشمالية بتطوير صاروخ قادر على حمل رأس نووي يمكنه قصف الولايات المتحدة قائلة إن برنامجها ضروري للتصدي للعدوان الأمريكي.

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن نص محادثة هاتفية بين الرئيسين في 29 أبريل نيسان إن ترامب أبلغ دوتيرتي أن واشنطن لديها "الكثير من "قوة النيران هناك".

ونقلت عن ترامب قوله لرئيس الفلبين "لدينا غواصتان... الأفضل في العالم. لدينا غواصتان نوويتان لكننا لا نريد استخدامهما على الإطلاق".

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن ترامب بحث معلومات مخابرات عن تنظيم الدولة الإسلامية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير الروسي سيرجي كيسلياك خلال محادثات بالمكتب البيضاوي هذا الشهر مما أثار تساؤلات عن تعامل ترامب مع الأسرار.