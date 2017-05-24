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|رقم الخبر: 194337
|تاريخ النشر: أيار 24, 2017
|الوقت: 17:05
|الاقسام: منوعات
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تثبيت حلقات ذهبية على أضلاع الكعبة المشرفة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، إنهاء أعمال تثبيت حلقات ذهبية بدل الحلقات الفضيىة على رخام شاذروان الكعبة المشرفة والمثبتة للكسوة على الرخام المحيط بها.
وحسب بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن عدد الحلقات بلغ 57 حلقة على أضلاع الكعبة المشرفة والبديلة عن الحلقات الفضية، كما تم الانتهاء من تذهيب 15 حلقة فضية للاحتفاظ بها كبديل للحلقات في حال تضررها.
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