  • الأربعاء ٢٧ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194337 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 17:05 الاقسام: منوعات  
تثبيت حلقات ذهبية على أضلاع الكعبة المشرفة

تثبيت حلقات ذهبية على أضلاع الكعبة المشرفة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، إنهاء أعمال تثبيت حلقات ذهبية بدل الحلقات الفضيىة على رخام شاذروان الكعبة المشرفة والمثبتة للكسوة على الرخام المحيط بها.

وحسب بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن عدد الحلقات بلغ 57 حلقة على أضلاع الكعبة المشرفة والبديلة عن الحلقات الفضية، كما تم الانتهاء من تذهيب 15 حلقة فضية للاحتفاظ بها كبديل للحلقات في حال تضررها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0707 sec