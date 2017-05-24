البعض يقول ثلاثمائة والآخر يقول خمسمائة.. والحساب كله بالمليارات.. علماً أن أخواننا السعادنة لا يملكون سوى (700) مليار دولار تخزين واحتياطي ستراتيجي لهم في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية.

انتهت يا جماعة الخير زيارة ترامب ولكن أخبارها وأصداءها وارتداداتها لم تنته بعد.. فلم يكتف «السعادنة» بهدر ثلاثة أرباع أموالهم لرجل جاء ليطمئنهم من عدو فتاك وخطر داهم!! ويتمثل بالجمهورية الإسلامية!! عدو مصطنع وخطر وهمي.. صنعه ترامب والإعلام الصهيو- أمريكي طيلة السنوات الماضية وها هم يبيعون لأخواننا «العربان» بأغلى الأثمان!!..

لم يكتف «السعادنة» بهدر المال بل أهدروا لهذا الضيف القادم من السماء!! ولي الله وخليفته.. المنتقم لدينه.. والمحيي لشريعته!! دونالد بن ترامب «رضي الله عنه وأرضاه»!! اهدروا لهم «دينهم» الذي يزعمون.. فهذا يسميه «ولي الله» وذاك يكتب بأن «المخلص ترامب» فضلاً عن وصفه بالفارس المغوار.. قاطع رقاب الأشرار والى آخره من هذا المنوال..

ربما يتصور بعض أحبتي أني أبالغ في هذا فليس من المعقول أن يكون انساناً شريفاً أو مجرد مسلم أن يقول هذه الكلمات لرئيس أمريكي خصوصاً إذا كان هذا الرئيس هو دونالد ترامب الذي سبق له أن وصف الإسلام بأنه دين الإنتحار.. وأن المسلمين ارهابيون.. وفرض قوانين لطردهم وعدم استقبال اللاجئين منهم الى أمريكا والخ الخ..

إذا لم تصدقوا ذلك.. راجعوا في النت ماذا كتب الداعية السعودي فضيلة الشيخ سعد بن غنيم.. تحت عنوان «ترامب خادم الله».. أرجوكم راجعوا ماذا كتب هذا الغنيم بن الغنيم مخاطباً الباري عز وجل بالقول اللهم أن ترامب عبد من عبيدك وأمره اليك.. الخ..

طيّب هذه الكلمات يمكن للسعادنة أن يفسّروها ويؤولوها من باب التمنيات.. فضيلة الشيخ كان يتمنى أن يكون ترامب أميراً للمؤمنين ويحكم بما أنزل الله.. مش كثيرة على ربنا!! طيّب ماذا تقولون عن سعودي آخر أدى العمرة أول من أمس -بالنيابة عن عبده الصالح دونالد بن ترامب- ؟!..

واذا سألتموني أيّها الأحبة.. نحن شو قبضنا من هذه الأخبار وهدر الأموال والترهات غير الضحك والسخرية؟! أقول لكم لا يا نور عيني.. علينا أن نفهم أنه يوجد على هذه الأرض نوع من المخلوقات يعجز القلم عن وصف ما بداخله من حقد وتعصب وتفاهة ونذالة..