اعلن رئيس اللجنة الايرانية لاعمار العتبات المقدسة في العراق حسن بلارك ان تشييد ضريح مقام مخيم الامام الحسين والقاسم بن الامام الحسن عليهم السلام في مدينة كربلاء المقدسة لغاية نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20آذار/مارس 2018).

على يد خبراء من بوشهر جنوبي ايران

وقال بلارك، خلال استقباله سادن مقام المخيم الحسيني (ع) في كربلاء المقدسة فاضل ابودكة، ان مشروع تشييد هذين الضريحين يتم تنفيذه في محافظة بوشهر /جنوبي ايران/.

واضاف، المشروع قد انجز بنسبة 50 بالمئة وسيتم تركيب الضريحين في المقامين المذكورين لغاية نهاية العام الايراني الجاري.

وتابع: ان المتبرعين من محافظة بوشهر والفنانين من محافظة اصفهان /وسط ايران/ يساهمون في مشروع تشييد هذين الضريحين الطاهرين.