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رقم الخبر: 194316 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 16:40 الاقسام: ثقافة وفن  
كربلاء المقدسة.. تشييد ضريح مقام مخيم الامام الحسين والقاسم(ع)
على يد خبراء من بوشهر جنوبي ايران

كربلاء المقدسة.. تشييد ضريح مقام مخيم الامام الحسين والقاسم(ع)

اعلن رئيس اللجنة الايرانية لاعمار العتبات المقدسة في العراق حسن بلارك ان تشييد ضريح مقام مخيم الامام الحسين والقاسم بن الامام الحسن عليهم السلام في مدينة كربلاء المقدسة لغاية نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20آذار/مارس 2018).

وقال بلارك، خلال استقباله سادن مقام المخيم الحسيني (ع) في كربلاء المقدسة فاضل ابودكة، ان مشروع تشييد هذين الضريحين يتم تنفيذه في محافظة بوشهر /جنوبي ايران/.

واضاف، المشروع قد انجز بنسبة 50 بالمئة وسيتم تركيب الضريحين في المقامين المذكورين لغاية نهاية العام الايراني الجاري.

وتابع: ان المتبرعين من محافظة بوشهر والفنانين من محافظة اصفهان /وسط ايران/ يساهمون في مشروع تشييد هذين الضريحين الطاهرين.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ تسنيم
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