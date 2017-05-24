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رقم الخبر: 194313 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 16:53 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
معرض «إینوتکس».. أرضية كبيرة للتبادل التكنولوجي

معرض «إینوتکس».. أرضية كبيرة للتبادل التكنولوجي

إنطلقت أعمال المعرض الدولي السادس للتکنولوجیا والإبداع «إینوتکس»في طهران الثلاثاء بحضور نائب رئیس الجمهوریة للشؤون العلمیة والتقنیة سورنا ستاري.

ویقام هذا المعرض في 10 قطاعات وتقدم خلاله خدمات نظیر إقامة جلسات المفاوضات التجاریة والتسهیلات المالیة للتصدیر ونقل التقنیات والمشارکة في الإبداعات وغیر ذلك. وتستمر حتی 26 مایو/أیار.

يهدف المعرض لإيجاد الأرضية للتبادل التقني بين الشركات التقنية الإيرانية والأجنبية لتكوين أرضية كبيرة للتبادل التكنولوجي تساعد على تنمية التقنية من خلال الطاقات الإقليمية والدولية وتسهم في التئام التجارة والتعاملات الاقتصادية حول المحور التقني وتبادل التجارب بين الشركات الناشطة في مجال تنمية التقنية التجارية ومن ثم تمتين الروابط الدولية والرقي بالطاقات الموجودة لاستخدام التقنية وتكوين وتنمية اتحاد إقليمي يعتمد الطاقات التقنية.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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