أزاح الباحثون في جامعة «نیوکاسل» الأسترالیة تحت قیادة عالم إيراني الستار عن نظام للطاقة ینتج الکهرباء والماء الساخن والحرارة بشکل متزامن فضلا عن تکييف الهواء.

وينتج نظام Chemical Looping Energy-on-Demand System (CLES) الأوکسجین والطاقة حین الأداء حیث یمکن إستخدامها أو بیعها.

والنظام الإبداعي للبروفسور «بهداد مقتدري» وزملائه في صناعات Infratech یعتبر جهازا صناعيا یستخدم في المستشفیات ودور رعایة المسنین وأنهم یعتقدون أن النموذج المصغر منه بحجم الثلاجة سیقدم قریبا.

ویستفید النظام من الطاقة الحراریة الکیماویة وتنتج الطاقة المحررة في هذا النظام الحرارة التي من شأنها تولید الکهرباء عبر تحریك التوربینات.

ویقدر هذا النظام علی توفیر الکهرباء لمدة 12 ساعة ویعمل الفریق علی تصغیر حجم النظام لإنتاج النموذج المنزلي ووعدوا بتقدیم ذلك غضون الأشهر الـ18 المقبلة.