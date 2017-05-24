تبدأ منافسات بطولة اندية آسيا بالكرة الطائرة للسيدات غدا في كازاخستان بأربعة لقاءات، حيث يكون اللقاء الاول بين فريق من اليابان وفريق من الفلبين، ويخوض فريق بانك سرمايه منافسات هذه البطولة ممثلاً عن ايران باعتباره بطلاً للاندية الايرانية للسيدات.

وتشارك في هذه البطولة 8 فرق قسمت الى مجموعتين، وبرنامج مباريات اليوم الاول الخميس هو كالتالي:

هيساميتسو الياباني – ربيسكو الفلبيني

جانبوري التايلندي – بانك سرمايه الايراني

تيانجين بانك الصيني – ويت بانك الفيتنامي

آلتاي كازاخستان – تايوان باور التايواني

ويمثل الفريق الايراني بالبطولة كل من( شبنم علي خاني – فرانك بابليان – فرنوش شيخي – نيلوفر ابراهيمي – سودابه باقر بور – تهمينه درغزني – مائدة برهاني – مهتاب رحماني – مهسا صابري – منى خواجه كلائي – ندا جملانيان – زينب غيوه – نيلوفر حجتي – مهتا محمدي)، والفريق بعهدة المدربة ميترا شعبانيان.