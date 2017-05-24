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رقم الخبر: 194309 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 16:55 الاقسام: رياضة  
الرياضي يقترب من الاحتفاظ بلقب دوري السلة اللبناني

الرياضي يقترب من الاحتفاظ بلقب دوري السلة اللبناني

اقترب الرياضي بيروت من الفوز بلقب الدوري اللبناني لكرة السلة للمرة الرابعة على التوالي بانتصاره خارج ملعبه على مضيفه الهومنتمن 76-64 في المباراة الخامسة في الدور النهائي الثلاثاء، وبذلك يتقدم الرياضي 3-2 في هذا الدور الذي يحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وبدأ الرياضي المباراة بقوة عندما تقدم 32-24 ولكن الهومنتمن عاد ووضع الضغط على ضيفه بتقليصه الفارق الى نقطة واحدة في نهاية الربع الثاني 37-36.

وأثمرت انتفاضة الرياضي عن تقدمه في نهاية الربع الثالث 59-53 وفي الربع الأخير خسر الرياضي جهود ادجار سوزا القادم من جمهورية الدومنيكان بسبب الإصابة ولكن حامل اللقب حافظ على تفوقه ليحسم المباراة بفارق 12 نقطة.

وقاد علي حيدر فريقه الرياضي للفوز بتسجيله 16 نقطة منها تسع نقاط من ثلاث تسديدات ثلاثية وأضاف كل من الصربي برانكو سفيتكوفيتش والنيجيري الادي امينو 14 نقطة لكل منهما.

وكان الأمريكي كيفن جالواي أفضل لاعبي الهومنتمن بتسجيله 17 نقطة وأضاف مواطنه دواين جاكسون 16 نقطة واكتفى فادي الخطيب العائد من الإصابة بتسجيل عشر نقاط في سلة فريقه السابق الرياضي.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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