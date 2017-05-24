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رقم الخبر: 194308 تاريخ النشر: أيار 24, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: رياضة  
أنس جابر تتقدم في جدول تصفيات رولان جاروس

أنس جابر تتقدم في جدول تصفيات رولان جاروس

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر (المصنفة 113 عالميًا) إلى الدور الثاني لجدول تصفيات بطولة رولان جاروس بعد فوزها على اللاعبة اليابانية ميزا ايجوشي المصنفة 163 عالميًا بمجموعتين دون رد بواقع (6 – 1) و(6 – 2) بعد 56 دقيقة من اللعب.

وستواجه جابر في الدور الثاني الخميس 25 مايو اللاعبة الروسية فيكتوريا كامنشكايا المصنفة 211 عالميًا.

من جهة أخرى، نشير إلى أن اللاعبة الصاعدة ياسمين منصوري (16 سنة) وهي من اصل تونسي ستفتتح مشاركتها في بطولة رولان جاروس تحت ألوان فرنسا بعد أن حصلت على بطاقة دعوة، وستواجه منصوري الخميس اللاعبة الروسية اليكسندرا بانوفا المصنفة 388 عالميًا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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