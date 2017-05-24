أنس جابر تتقدم في جدول تصفيات رولان جاروس تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر (المصنفة 113 عالميًا) إلى الدور الثاني لجدول تصفيات بطولة رولان جاروس بعد فوزها على اللاعبة اليابانية ميزا ايجوشي المصنفة 163 عالميًا بمجموعتين دون رد بواقع (6 – 1) و(6 – 2) بعد 56 دقيقة من اللعب.