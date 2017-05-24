أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي عن تعاقده مع فينسيوس جونيور جوهرة نادي فلامينجو البرازيلي، والذي كان مستهدفًا من أبرز الأندية الأوروبية.

وذكر النادي الملكي أن المهاجم صاحب الـ16 عامًا، سيظل مع فريقه الحالي حتى يوليو/ تموز 2019، مع إمكانية انضمامه لكتيبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينجي قبل ذلك في حالة موافقة الناديين على ذلك.

وسيدفع ريال مدريد حوالي 45 مليون يورو مقابل صفقة الموهوب البرازيلي، والذي مدد عقده في الأسابيع الأخيرة مع النادي البرازيلي لزيادة قيمة فسخ عقده من 30 إلى 45 مليون يورو.

وكسر فينسيوس الأسبوع الماضي، رقم نيمار وجابرييل خيسوس، ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بالدوري البرازيلي بسن الـ16 فقط، إذ أن نجم برشلونة شارك مع سانتوس في سن الـ17 وشهر واحد، في حين أن نجم مانشستر سيتي الحالي شارك مع بالمييراس في سن الـ17 و 11 شهرًا.