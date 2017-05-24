تلقت ماريا شارابوفا بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة تورنتو بكندا، التي ستقام في أغسطس المقبل، وتسبق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وستشارك شارابوفا، التي تسعى لتحسين تصنيفها بعد أن غابت لمدة 15 شهرا عن ممارسة اللعب، بسبب إيقافها لتناولها دواء للقلب كان مشروعا فيما مضى، للمرة الأولى في بطولة تورنتو في آخر ثلاث سنوات.

واستبعدت شارابوفا، الفائزة ببطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) خمس مرات، من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، بعد أن فشلت في الحصول على بطاقة دعوة وستخوض الأدوار التمهيدية لبطولة ويمبلدون، بدلا من محاولة المشاركة في البطولة عن طريق بطاقة دعوة. وبالطبع ستكون شارابوفا، محط الأنظار في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى أغسطس المقبل.

وقال كارل هالي مدير البطولة :"ماريا بطلة الجراند سلام وهي محبوبة لدى الجماهير، لقد قضت فترة عقوبتها ونعلم أن ضيوفنا سيكونون متحمسين لمشاهدتها وهي تلعب".

وأضاف :" ستنضم شارابوفا لنجوم الملاعب، حيث أننا نتطلع للترحيب بأفضل لاعبات التنس مرة أخرى في تورنتو هذا الصيف، ينبغي أن تكون بطولة رائعة في ظل وجود مباريات رائعة وممتعة".