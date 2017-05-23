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رقم الخبر: 194301 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 20:24 الاقسام: عربيات  
السودان.. الأمم المتحدة قلقة إزاء تجدد المعارك في اقليم دارفور

السودان.. الأمم المتحدة قلقة إزاء تجدد المعارك في اقليم دارفور

عبرت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) عن قلقها إزاء الاشتباكات التي شهدها الإقليم بعد أشهر من الهدوء. وأكدت الحكومة وحركة تحرير السودان- جناح مناوي السبت وقوع اشتباكات أشارت حركة التمرد إلى استمرارها حتى مساء الاثنين.

ونقل بيان ليوناميد عن جرمايا مامابولو الممثل المشترك الخاص بالبعثة قوله إن "البعثة قلقة جدا إزاء هذه التطورات".

ومنذ عام 2007 ينتشر في دارفور حوالي عشرين ألف جندي وشرطي لحفظ السلام.

وأضاف البيان "لقد وضعت البعثة أفرادها حول مواقع الاشتباكات في حالة تأهب قصوى كما أوفدت دوريات وتقوم بجمع المعلومات بمختلف الطرق".

ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، لم يشهد الإقليم اشتباكات بين الحكومة وحركات التمرد.

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع في دارفور تسبب بمقتل 300 ألف شخص وتشريد نحو 2,5 مليون.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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