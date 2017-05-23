  • الثلاثاء ٢٦ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194300 تاريخ النشر: أيار 23, 2017 الوقت: 20:22 الاقسام: عربيات  
الجيش الليبي يسيطر على منطقة الدبوات جنوبي قاعدة براك الشاطئ

الجيش الليبي يسيطر على منطقة الدبوات جنوبي قاعدة براك الشاطئ

سيطر الجيش الوطني الليبي على مشروع الدبوات الزراعي جنوبي قاعدة براك الشاطئ العسكرية بعد أن استعاده من قبضة "تنظيم القاعدة" الذي كان يسيطر عليه.

واستعاد الجيش عتاداً عسكرياً بكميات كبيرة، كما بسط سيطرته على مصنع الإسمنت بالمنطقة، ولا يزال يطارد فلول التنظيم الإرهابي في المنطقة بمساندة سلاح الجو الليبي الذي لاتزال غاراته متواصلة على تمركزات الجماعات الإرهابية بالمنطقة الجنوبية.

وليس بعيداً عن الجفرة تمكنت وحدات من الجيش الوطني الليبي من السيطرة على معسكر "البوسيفي" بحي المهدية بمدينة سبها جنوبي ليبيا واستعادة سبع سيارات مسلحة والقبض على ثلاثة إرهابيين وإصابة قيادي بعد هجوم الجيش على المعسكر الذي كانت تتخذ منه عناصر القاعدة المتطرفة مقراً لها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0683 sec