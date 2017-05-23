سيطر الجيش الوطني الليبي على مشروع الدبوات الزراعي جنوبي قاعدة براك الشاطئ العسكرية بعد أن استعاده من قبضة "تنظيم القاعدة" الذي كان يسيطر عليه.

واستعاد الجيش عتاداً عسكرياً بكميات كبيرة، كما بسط سيطرته على مصنع الإسمنت بالمنطقة، ولا يزال يطارد فلول التنظيم الإرهابي في المنطقة بمساندة سلاح الجو الليبي الذي لاتزال غاراته متواصلة على تمركزات الجماعات الإرهابية بالمنطقة الجنوبية.

وليس بعيداً عن الجفرة تمكنت وحدات من الجيش الوطني الليبي من السيطرة على معسكر "البوسيفي" بحي المهدية بمدينة سبها جنوبي ليبيا واستعادة سبع سيارات مسلحة والقبض على ثلاثة إرهابيين وإصابة قيادي بعد هجوم الجيش على المعسكر الذي كانت تتخذ منه عناصر القاعدة المتطرفة مقراً لها.