وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع تم تنظيمه بعد اجتماع وزاري عاجل لبحث التطورات الأمنية إن "قوات الأمن تعاملت بأقصى حدود ضبط النفس ولم تستعمل بتاتا الرصاص في التعامل مع المحتجين بل تم استعمال الغاز المسيل للدموع فقط".

وأشار إلى أن المتظاهرين أقدموا على حرق تسع سيارات ودراجتين ناريتين لقوات الأمن.

وأوضح أن الاشتباكات مع المتظاهرين أسفرت أيضا عن إصابة 19 عنصرا أمنيا من بينهم إثنان حالتهما خطيرة لافتا إلى أنه "تم سكب البنزين على أحد الأعوان بهدف حرقه لكنه أنقذ".

من جهته ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العميد بلحسن الوسلاتي أن "التصعيد الحاصل في تطاوين يتمثل في محاولة المتظاهرين الدخول بالقوة الى مضخة النفط باستعمال شاحنات لاقتحام الحاجز فتصدت لهم قوات الأمن".

وأشار الوسلاتي إلى أن " المتظاهرين قاموا بتخريب أحد الأنابيب الموصلة للمضخة ما دفع الشركة الى إغلاقها لتجنب مزيد من الخسائر" مشددا على أن "الوضع مستقر الآن في المنطقة" وأن "قرار غلق المضخة اتخذته الشركة دون سواها ولا دخل للجيش التونسي في فتح المضخات أو غلقها".