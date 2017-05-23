أيد الرئيس اللبناني ميشال عون، موقف وزير الخارجية جبران باسيل الرافض للبيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي عقدت الأحد بالرياض، ووصفت حزب الله اللبناني بـ"الإرهابي".

وقال الرئيس عون الثلاثاء في حديث أمام وفد نادي الصحافة إن"ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح 100%".

وكان وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل قد أعلن، أن بلاده فوجئت بمضمون إعلان الرياض، الذي تم إصداره، يوم الأحد، عقب اختتام أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية في العاصمة الرياض.

وقال باسيل، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الأحد: "لم نكن على علم بإعلان الرياض، لا بل كنا على علم أن لا بيان سيصدر بعد القمة، وقد فوجئنا بصدوره وبمضمونه ونحن في الطائرة بطريق العودة".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني: "أما وقد وصلنا إلى لبنان فنقول إننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة النأي بلبنان عن مشاكل الخارج".

من جهة ثانية،أكد الرئيس عون أن "التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور، وفيه مواد علينا احترامها". وهدد بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد في موعدها، بغض النظر عمّا إذا توصلت القوى السياسية المتصارعة على توافق حول قانون انتخابي جديد أم لا. وقال"اذا انتهت ولاية المجلس دون قانون انتخابي، فالدستور ينّص على ان يُدعى الشعب إلى الانتخابات خلال 90 يوما على أساس القانون النافذ".

من جهة اخرى سقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار من طراز (سكاي لارك) في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان، الاثنين. حسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وهذه ثاني طائرة إسرائيلية بدون طيار تسقط في جنوب لبنان هذا العام.

ونفذت "إسرائيل" المزيد من الهجمات على حزب الله في سوريا في الأشهر الأخيرة، منها ضربة في أبريل قرب مطار دمشق.

ويعتبر لبنان إرسال الكيان الصهيوني لطائرات بدون طيار في مجاله الجوي انتهاكا لسيادته الوطنية ويتبادل الجانبان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب عام 2006.